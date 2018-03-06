Яких втрат зазнала Росія у Сирії – промовиста інфографіка

За офіційними даними, за час військової кампанії Росії у Сирії російська армія втратила 13 літаків та вертольотів. При цьому, за повідомленням деяких ЗМІ, насправді Росія втратила 23 військових літаки і вертольоти.

Про це пише видання ТСН.

Так, один з літаків розбився під час заходу на посадку. Тоді загинули десятки людей.

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Також від початку операції Міноборони Росії втратило у Сирії два винущувачі Су-24, один Су-33, один Міг-25, один Су-25 та один транспортний літак Ан-26.

Останній розбився 6 березня на авіабазі Хмеймім. Внаслідок аварії загинули 32 людини. У Сирії Росія втратила сім військових вертольотів – по два Мі-8 АМТШ, Мі-28, Мі-35 М та один Мі-24.

Окрім того, серед непідтверджених російською владою даних, Росія втратила ще сім винищувачів, військово-транспортний літак Ан-72, розвідник Ан-30 та два вертольоти Мі-35 М.

Втрати Росії у Сирії