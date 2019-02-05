Какие потери понесла русская армия в войне против Украины на Донбассе

Во время войны на Донбассе погибли сотни военных РФ, а общие их потери почти равны количеству погибших бойцов Вооруженных сил Украины. Лишь в российский Псков за годы вооруженных действий привезли не менее 200 погибших.

Такие данные обнародовали в книге "Россия и Украина. Дни затмения" журналисты газеты "Псковская губерния". Они еще с начала войны на Донбассе открыто сообщали об участии армии РФ в войне в Украине, пишет УНИАН.

Читайте также: Россия врет о погибших военных на Донбассе: данные разведки

Точной информации о реальном количестве погибших российских военных нет. Москва заявляет, что их представителей нет на Донбассе и скрывает все данные о своих силах в регионе.

По данным журналистов, только в Псков привезли по меньшей мере две сотни погибших, однако эта информация также является строго засекреченной.

В целом цифры будут совсем другого порядка. Я не могу назвать общую цифру погибших российских военных, но мне кажется, что она примерно такая же, как численность погибших украинских военных,

– сказал главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин.

Однако, речь идет не только о мобилизованных военных, но и о так называемых "добровольцах".

Российский депутат Лев Шлосберг добавил, что никто не знает точной цифры погибших на Донбассе россиян.

"Будет сделано все, чтобы ее как можно дольше не узнали. Эта цифра может оказаться впечатляющей", – сказал он.

Сколько российских военных воюют сейчас на Донбассе?

Сегодня российские регулярные воинские формирования на временно оккупированных территориях Донбасса насчитывают 32 тысячи человек. Из этого количества 11 тысяч человек являются российскими военнослужащими регулярных подразделений ВС РФ. Они пользуются советской техникой и современным российским вооружением, в частности, средствами радиоэлектронной борьбы "Репеллент", "Житель", "Шиповник-Аэро".