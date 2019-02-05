Яких втрат зазнала російська армія у війні проти України на Донбасі

Під час війни на Донбасі загинули сотні військових РФ, а загальні їх втрати майже дорівнюють кількості загиблих бійців Збройних сил України. Лише до російського Пскова за роки збройних дій привезли не менш як 200 загиблих.

Такі дані оприлюднили в книзі "Росія і Україна. Дні затемнення" журналісти газети "Псковська губернія". Вони ще з початку війни на Донбасі відкрито повідомляли про участь армії РФ у війні в Україні, пише УНІАН.

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Точної інформації про реальну кількість загиблих російських військових немає. Москва заявляє, що їх представників нема на Донбасі і приховує усі дані про свої сили в регіоні.

За даними журналістів, лише до Пскова привезли щонайменше дві сотні загиблих, проте, ця інформація також є строго засекречена.

Загалом цифри будуть зовсім іншого порядку. Я не можу назвати загальну цифру загиблих російських військових, але мені здається, що вона приблизно така ж, як чисельність загиблих українських військових,

– сказав головний редактор "Псковської губернії" Денис Камалягін.

Проте, йдеться не тільки про мобілізованих військових, а й про так званих "добровольців".

Російський депутат Лев Шлосберг додав, що ніхто не знає точної цифри загиблих на Донбасі росіян.

"Буде зроблено все, щоб її якомога довше її не дізналися. Ця цифра може виявитися вражаючою", – сказав він.

Скільки російських військових воюють зараз на Донбасі? На сьогодні російські регулярні військові формування на тимчасово окупованих територіях Донбасу налічують 32 тисячі осіб. З цієї кількості 11 тисяч людей є російськими військовослужбовцями регулярних підрозділів ЗС РФ. Вони користуються радянською технікою і сучасним російським озброєнням, зокрема, засобами радіоелектронної боротьби "Репелент", "Житель", "Шипшина-Аеро".