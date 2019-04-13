Какие приказы выполнял крымский "Беркут" на Майдане: журналистское расследование
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – 150 бойцов "Беркута" из Крыма были направлены на Майдан в 2014 году. Спецназовцы оккупированного полуострова стреляли из помпового ружья настоящими патронами, хотя должны были использовать только резиновые пули. Журналисты узнали, причастен ли крымский "Беркут" к массовым убийствам.
Также в выпуске:
Россияне готовятся к военному конфликту: проводят учения в оккупированном Крыму.
В оккупированном Крыму хотят осудить мужчину, который "не донес" ФСБ на брата своей жены, который якобы воюет в Сирии против РФ.
Почему ФСБ арестовала мэра Евпатории Андрея Филонова.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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