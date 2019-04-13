Какие приказы выполнял крымский "Беркут" на Майдане: журналистское расследование

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – 150 бойцов "Беркута" из Крыма были направлены на Майдан в 2014 году. Спецназовцы оккупированного полуострова стреляли из помпового ружья настоящими патронами, хотя должны были использовать только резиновые пули. Журналисты узнали, причастен ли крымский "Беркут" к массовым убийствам.

Также в выпуске: Россияне готовятся к военному конфликту: проводят учения в оккупированном Крыму. В оккупированном Крыму хотят осудить мужчину, который "не донес" ФСБ на брата своей жены, который якобы воюет в Сирии против РФ. Почему ФСБ арестовала мэра Евпатории Андрея Филонова. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Источник: 24 канал