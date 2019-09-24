Какие санкции против Януковича на самом деле снял суд ЕС: объяснения ГПУ

Суд Европейского союза отменил персональные санкции, которые Совет ЕС продлил против президента-беглеца Виктора Януковича в 2018 году.

В то же время он попрежнему остается под действием действующих санкций до марта 2020 года, об этом сообщила пресслужба Генеральной прокуратуры Украины на своей странице в фейсбук.

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Так, суд общей юрисдикции ЕС своим решением от 24 сентября 2019 года отменил те санкции, которые действовали в период с 5 марта 2018 года по 4 марта 2019 года. Слушание по этому делу состоялось еще 6 июня 2019 года.

Суд уже принял похожее решение 11 июля. Тогда он отменил санкции против Януковича, которые действовали в течение 2017-2018 годов.

Почему заговорили о снятии санкций с Януковича?

Потому что об этом заявил пресс-секретарь сына "легитимного" Александра Януковича Юрий Кирасир. Он сказал, что сняли те сакнции, которые были введены в 2018-2019 годах.

Комментируя это, он сказал, что отмена санкций якобы подтверждает "незаконность и безосновательность их введения". Он также уже традиционно обвинил Украину и ЕС в политическом преследовании Януковича, который сам в 2014 году бежал в Россию.

В январе 2019 года украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях для изменения границ территории и госграницы Украины, пособничестве в ведении агрессивной войны. Экс-президенту придется отсидеть 13 лет в тюрьме, если вернется в Украину. После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил у президента РФ Владимира Путина применить войска для "восстановления законности" в Украине. Так начались аннексия Крыма и война на Донбассе.

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