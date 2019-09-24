Які санкції проти Януковича насправді зняв суд ЄС: пояснення ГПУ

Суд Європейського союзу скасував персональні санкції, які Рада ЄС продовжила проти президента-втікача Віктора Януковича у 2018 році.

Водночас він надалі залишається під дією чинних санкцій до березня 2020 року, про це повідомила пресслужба Генеральної прокуратури України на своїй фейсбук-сторінці.

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Так, суд загальної юрисдикції ЄС своїм рішенням від 24 вересня 2019 року скасував ті санкції, що діяли у період з 5 березня 2018 по 4 березня 2019 року. Слухання у цій справі відбулось ще 6 червня 2019 року.

Суд вже прийняв схоже рішення 11 липня. Тоді він скасував санкції проти Януковича, які діяли впродовж 2017-2018 років.

Чому заговорили про зняття санкцій із Януковича?

Тому що про це заявив прессекретар сина "легітимного" Олександра Януковича Юрій Кірасир. Він сказав, що зняли ті сакнції, які діяли обмеження були введені у 2018-2019 роках.

Коментуючи це, він сказав, що скасування санкцій нібито підтверджує "незаконність та безпідставність їхнього введення". Він також вже традиційно звинуватив Україну та ЄС в політичному переслідуванні Януковича, який сам у 2014 році втік у Росію.