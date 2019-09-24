Європейський суд скасував санції ЄС проти Януковича, – речник

Європейський суд скасував санкції Євросоюзу проти українського президента-втікача Віктора Януковича.

Прессекретар "легітимного" Юрій Кірасір уточнив, що Європейський суд виніс відповідне рішення 24 вересня.

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На його думку, скасування санкцій нібито підтверджує "незаконність та безпідставність їхнього введення". Він також звинуватив Україну та ЄС в політичному переслідуванні Януковича, який сам у 2014 році втік у Росію.

Рішення Європейського суду від 24.09.2019 року про скасування санкцій щодо експрезидента України Віктора Януковича за 2018-2019 роки є підтвердженням незаконності та безпідставності їх введення органами ЄС, вагомим приводом для їх якнайшвидшої повної відміни і реабілітації Януковича як незаслужено постраждалого від політичних переслідувань як в Україні так і в Євросоюзі,

– сказав Кірасір.

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