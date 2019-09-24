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      Європейський суд скасував санції ЄС проти Януковича, – речник

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      Європейський суд зняв санкції ЄС з Віктора Януковича
      Європейський суд зняв санкції ЄС з Віктора Януковича / ukranews.com

      Європейський суд скасував санкції Євросоюзу проти українського президента-втікача Віктора Януковича.

      Прессекретар "легітимного" Юрій Кірасір уточнив, що Європейський суд виніс відповідне рішення 24 вересня.

      Важливо: Засуджений за держзраду Віктор Янукович готується повернутися в Україну

      На його думку, скасування санкцій нібито підтверджує "незаконність та безпідставність їхнього введення". Він також звинуватив Україну та ЄС в політичному переслідуванні Януковича, який сам у 2014 році втік у Росію.

      Рішення Європейського суду від 24.09.2019 року про скасування санкцій щодо експрезидента України Віктора Януковича за 2018-2019 роки є підтвердженням незаконності та безпідставності їх введення органами ЄС, вагомим приводом для їх якнайшвидшої повної відміни і реабілітації Януковича як незаслужено постраждалого від політичних переслідувань як в Україні так і в Євросоюзі,
      – сказав Кірасір.

      Новина доповнюється...

       

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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