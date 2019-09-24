Европейский суд отменил санкции против Януковича

Европейский суд отменил санкции Евросоюза против беглого президента Виктора Януковича.

Пресс-секретарь "легитимного" Юрий Кирасир уточнил, что речь идет о решении Европейского суда от 24 сентября.

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По его мнению, отмена санкций якобы подтверждает "незаконность и безосновательность их введения". Он также обвинил Украину и ЕС в политическом преследовании Януковича, который сам в 2014 году бежал в Россию.

Решение Европейского суда от 24.09.2019 года об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 годы является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС, весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так и в Евросоюзе,

– сказал Кирасир.

Кроме того, пресс-секретарь обвинил Генпрокуратуру Украины в якобы фальсификации материалов и навязывании мифов о причастности Януковича к различным преступлениям, в частности и к расстрелам на Майдане. В этом контексте Кирасир даже пригрозил наказанием за так называемое преследование беглого президента.

"Адвокаты Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановление справедливости", – подытожил он.

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