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      Какие шансы у Кличко и Саакашвили в случае объединения: оценка экспертов

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      Киевский мэр Виталий Кличко решил идти со своей партией "Удар" на досрочные выборы. А недавно политик еще и позвал в нее Михеила Саакашвили.

      В своем видеообращении Кличко также отметил, что остается лидером партии УДАР, а экс-президенту Грузии предложил стать председателем политсилы.

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      Саакашвили с ответом не замедлил. Прогуливаясь вдоль трассы, он – тоже на камеру – спросил у своих сторонников: что же делать. Ведь самого Кличко он считает человеком достойным, а к партии, мол, есть вопросы.

      Мэра Киева заметили в Борисполе с огромным букетом цветов в момент возврата Михо в Украину. Правда, Кличко назвал это случайным совпадением. Но уже через несколько дней столичный голова водил Саакашвили памятными местами – хвастался тем, что реконструировал, будучи на посту.

      Віталій Кличко та Міхеїл Саакашвілі

      Виталий Кличко и Михеил Саакашвили

      Отметим, что комментариев под видео собралось уже более трех тысяч. Сторонники Саакашвили советуют разное: одни отговаривают, другие – наоборот. Дружеские отношения мэр и экс-президент Грузии демонстрировали давно.

      Эксперты об объединении политиков

      "В политических кулуарах давно велись разговоры о том, что Кличко хочет пойти на парламентскую избирательную кампанию, но не оставлять свое место. Призвал своего брата, брат не согласился и они искали другую кандидатуру", – отметил Николай Давидюк, политолог.

      Само объединение очень нелогичное. Ведь Саакашвили два года боролся против Порошенко, а Кличко, напротив, был с ним. Есть вопрос относительно того, что является основной базой такого решения. Между этими политиками есть определенные аналогии, но мировоззренчески они – разные,
      – убежден эксперт.

      Однако в мощную силу такого союза политологи пока не очень верят. Мол, это будет двуглавый орел: Кличко останется мэром, Саакашвили же, по закону, не имеет права стать народным депутатом. Ведь не проживал в Украине непрерывно последние пять лет. Если ему, конечно, не удастся обойти закон.

      "Я очень скептически оцениваю электоральные перспективы такого объединения. Виталий Кличко искал возможности для объединения с разными политиками. И социология показывала, что он обременяет того или иного политика, снижает шансы на прохождение той или иной партии в парламент", – пояснил политолог Михаил Басараб.

      Перспективы для Саакашвили

      Самостоятельную успешную карьеру в Украине в ближайшее время Михаил Саакашвили вряд ли построит. Политологи считают, что после неудачного губернаторства и ссоры с Порошенко он смирился с тем, что в Украине его используют как политический таран. Например, для дискредитации и уничтожения других политиков.

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      Последние соцопросы успеха дуэта Кличко и Саакашвили также не предусматривают. В партии мэра поддержки меньше, чем 0,5%, партии Саакашвили же в опросе вообще не было. По мнению политологов, разогнаться до проходных 5% "Удар" с грузинским акцентом за меньше, чем два месяца, не успеет.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Новости политики УДАР Виталий Кличко Михаил Саакашвили
      Источник: 24 канал
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