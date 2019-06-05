Які шанси у Кличка та Саакашвілі в разі об'єднання: оцінка експертів

Київський мер Віталій Кличко вирішив йти зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори. А нещодавно політик ще й покликав до неї Міхеїла Саакашвілі.

У своєму відеозверненні Кличко також наголосив, що залишається лідером партії УДАР, а екс-президенту Грузії запропонував стати головою політсили.

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Саакашвілі з відповіддю не забарився. Прогулюючись уздовж траси, він – теж на камеру – запитав у своїх прихильників: що ж робити. Адже самого Кличка він вважає людиною достойною, а до партії, мовляв, є питання.

Мера Києва помітили в Борисполі з величезним букетом квітів у момент повернення Міхо в Україну. Щоправда, Кличко назвав це випадковим збігом. Та вже за кілька днів столичний голова водив Саакашвілі пам'ятними місцями – хизувався тим, що реконструював, бувши на посаді.



Віталій Кличко та Міхеїл Саакашвілі

Зазначимо, що коментарів під відео назбиралось уже понад три тисячі. Прихильники Саакашвілі радять різне: одні відмовляють, інші – навпаки. Дружні стосунки мер й екс-президент Грузії демонстрували давно.

Експерти про об'єднання політиків

"В політичних кулуарах давно велися розмови про те, що Кличко хоче піти на парламентську виборчу кампанію, але не полишати своє місце. Закликав свого брата, брат не погодився й вони шукали іншу кандидатуру", – зазначив Микола Давидюк, політолог.

Саме об'єднання – дуже нелогічне. Адже Саакашвілі два роки боровся проти Порошенка, а Кличко, навпаки, був з ним. Є питання щодо того, що є основною базою такого рішення. Між цими політиками є певні аналогії, але світоглядно вони – різні,

– переконаний експерт.

Проте в потужну силу такого союзу політологи поки що не дуже вірять. Мовляв, це буде двоголовий орел: Кличко залишиться мером, Саакашвілі ж, згідно з законом, не має права стати народним депутатом. Адже не проживав в Україні безперервно останні п'ять років. Якщо йому, звісно, не вдасться обійти закон.

"Я дуже скептично оцінюю електоральні перспективи такого об'єднання. Віталій Кличко шукав можливості для об'єднання з різними політиками. Та соціологія показувала, що він обтяжує того або іншого політика, знижує шанси на проходження тієї чи іншої партії до парламенту", – пояснив політолог Михайло Басараб.

Перспективи для Саакашвілі

Самостійну успішну кар'єру в Україні найближчим часом Михайло Саакашвілі навряд чи побудує. Політологи вважають, що після невдалого губернаторства й сварки з Порошенком він змирився з тим, що в Україні його використовують як політичний таран. Наприклад, для дискредитації і знищення інших політиків.

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Останні соцопитування успіху дуету Кличка та Саакашвілі також не передбачають. У партії мера підтримки менше, ніж 0,5%, партії Саакашвілі ж в опитуванні взагалі не було. На думку політологів, розігнатися до прохідних 5% "Удар" із грузинським акцентом за менше, ніж два місяці, не встигне.