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      Какие шансы у партии Гройсмана попасть в парламент, – мнение политолога

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      Гройсман и его партия
      Гройсман и его партия / Скриншот с видео

      На сегодняшний день партия Гройсмана "Украинская стратегия" имеет очень небольшие шансы попасть в Верховную Раду из-за пропорциональной системы.

      Об этом в комментарии 24 каналу сказал политолог Владислав Сердюк.

      По его мнению, есть два пути для "Украинской стратегии" – поход на одномандатные округа или объединение с другими политическими силами.

      Читайте также: Партия "Украинская стратегия" идет на парламентские выборы: кто вошел в список

      Явных союзников для "Украинской стратегии" Гройсмана сегодня немного, в том числе и "Голос". Потому что партия Вакарчука является привлекательным коалиционным партнером для фаворита выборов "Слуги народа", что возникает из заявлений политических лидеров СН. Логичный вопрос, зачем "Голосу" тянуть просадочную и, мягко говоря, не очень популярную партию Гройсмана?
      – констатирует политолог.

      По его мнению, "Европейская солидарность" под руководством Петра Порошенко, скорее всего, также не планирует союза с "Украинской стратегией", так как Гройсман был одним из первых политиков, которые после явного поражения Петра Алексеевича решили идти на парламентские выборы отдельным проектом. Гройсман попытается идти в парламент с депутатами из "Нового Фронта", но это добавляет проекту немного рейтинга, потому что НФ сегодня еще менее популярен, чем УС, уточнил Сердюк.

      Что известно о партии "Украинская стратегия"?Лидером партии является премьер-министр Владимир Гройсман. Он решил идти на выборы в Раду самостоятельно и отверг любые варианты объединения, в частности – с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко. По данным источников в СМИ, лозунгом кампании этой политсилы должна стать фраза "Украина – это не просто место на карте..." с различными вариантами продолжения. Кампанию партии будут вести украинские политтехнологи.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Партия Украинская стратегия Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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