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      Партия "Украинская стратегия" идет на парламентские выборы: кто вошел в список

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      Партия Украинская стратегия - список кандидатов на выборы в Верховную Раду 2019
      Избирательный список партии "Украинская стратегия" / Facebook-страница "Украинской стратегии"

      Партия "украинская стратегия" объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.

      7 июня партия "Украинская стратегия" провела съезд, на котором представила первую десятку кандидатов в депутаты.

      Читайте также: Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент

      В первую десятку списка партии "Украинская стратегия" вошли:

      Владимир Гройсман, премьер-министр Украины

      Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины

      Александр Саенко, министр Кабинета министров

      Эмине Джаппарова, первый заместитель министра информационной политики

      Евгений Нищук, министр культуры Украины

      Известно также, что в первую десятку списка вошли:

      Павел Яблонский, депутат нескольких созывов Винницкого городского совета

      Сергей Марченко, бывший заместитель министра финансов и экс-заместитель главы АП Петра Порошенко

      Павел Петренко, министр юстиции Украины

      Андрей Тетерев, народный депутат из фракции "Народный фронт"

      Виктор Еленский, народный депутат из фракции "Народный фронт"

      Гройсман
      Первая десятка списка "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана

      Во время съезда партии Владимир Гройсман отметил, что не хочет быть и не будет "игроком чужой сборной".

      Я сформировал свою команду – не политиков, которые могут лишь что-то рассказывать, а людей, которые понимают проблемы государства, способны принимать решения и воплощать их в жизнь,
      – сказал Гройсман.

      После чего пообещал обеспечить стабильность и экономический рост на уровне 5-7%, высокий уровень образования, доступ к качественной медицине, и – создать условия для формирования сильного среднего класса.

      Съезд партии "Украинская стратегия": смотрите фото

       

      Трансляция съезда партии: смотрите видео

      Что известно о партии "Украинская стратегия"? Лидером партии является премьер-министр Владимир Гройсман. Он решил идти на выборы в Раду самостоятельно и отверг любые варианты объединения, в частности – с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко. По данным источников в СМИ, лозунгом кампании этой политсилы должна стать фраза "Украина – это не просто место на карте..." с разными вариантами продолжения. Кампанию партии будут вести украинские политтехнологи.

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      Трансляція з'їзду партії: дивіться відео

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Владимир Гройсман Партия Украинская стратегия
      Источник: 24 канал
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