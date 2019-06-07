Партия "Украинская стратегия" идет на парламентские выборы: кто вошел в список
Партия "украинская стратегия" объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.
7 июня партия "Украинская стратегия" провела съезд, на котором представила первую десятку кандидатов в депутаты.
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В первую десятку списка партии "Украинская стратегия" вошли:
► Владимир Гройсман, премьер-министр Украины
► Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины
► Александр Саенко, министр Кабинета министров
► Эмине Джаппарова, первый заместитель министра информационной политики
► Евгений Нищук, министр культуры Украины
Известно также, что в первую десятку списка вошли:
• Павел Яблонский, депутат нескольких созывов Винницкого городского совета
• Сергей Марченко, бывший заместитель министра финансов и экс-заместитель главы АП Петра Порошенко
• Павел Петренко, министр юстиции Украины
• Андрей Тетерев, народный депутат из фракции "Народный фронт"
• Виктор Еленский, народный депутат из фракции "Народный фронт"
Первая десятка списка "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана
Во время съезда партии Владимир Гройсман отметил, что не хочет быть и не будет "игроком чужой сборной".
Я сформировал свою команду – не политиков, которые могут лишь что-то рассказывать, а людей, которые понимают проблемы государства, способны принимать решения и воплощать их в жизнь,
– сказал Гройсман.
После чего пообещал обеспечить стабильность и экономический рост на уровне 5-7%, высокий уровень образования, доступ к качественной медицине, и – создать условия для формирования сильного среднего класса.
Съезд партии "Украинская стратегия": смотрите фото
Трансляция съезда партии: смотрите видео
Что известно о партии "Украинская стратегия"? Лидером партии является премьер-министр Владимир Гройсман. Он решил идти на выборы в Раду самостоятельно и отверг любые варианты объединения, в частности – с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко. По данным источников в СМИ, лозунгом кампании этой политсилы должна стать фраза "Украина – это не просто место на карте..." с разными вариантами продолжения. Кампанию партии будут вести украинские политтехнологи.
Трансляція з'їзду партії: дивіться відео