Партія "Українська стратегія" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку
Партія "Українська стратегія" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради.
7 червня партія "Українська стратегія" провела з'їзд, на якому представила першу десятку кандидатів у депутати.
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У першу п'ятірку списку партії "Українська стратегія" увійшли:
► Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України
► Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України
► Олександр Саєнко, міністр Кабінету міністрів
► Еміне Джаппарова, перший заступник міністра інформаційної політики
► Євген Нищук, міністр культури України
Відомо також, що у першу десятку списку увійшли:
• Павло Яблонський, депутат кількох скликань Вінницької міської ради
• Сергій Марченко, колишній заступник міністра фінансів і екс-заступник голови АП Петра Порошенка
• Павло Петренко, міністр юстиції України
• Андрій Тетерук, народний депутат з фракції "Народний фронт"
• Віктор Єленський, народний депутат з фракції "Народний фронт"
Перша десятка списку "Української стратегії" Володимира Гройсмана
Під час з'їзду партії Володимир Гройсман наголосив, що не хоче бути і не буде "гравцем чужої збірної".
Я сформував свою команду – не політиків, які можуть лише щось розповідати, а людей, які розуміють проблеми держави, здатні приймати рішення і втілювати їх у життя,
– сказав Гройсман.
Після чого пообіцяв забезпечити стабільність і економічне зростання на рівні 5-7%, високий рівень освіти, доступ до якісної медицини, і – створити умови для формування сильного середнього класу.
З'їзд партії "Українська стратегія": дивіться фото
Трансляція з'їзду партії: дивіться відео
Що відомо про партію "Українська стратегія"? Лідером партії є прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він вирішив іти на вибори в Раду самостійно і відкинув будь-які варіанти об'єднання, зокрема – з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка. За даними джерел у ЗМІ, гаслом кампанії цієї політсили має стати фраза "Україна – це не просто місце на карті…" з різними варіантами продовження. Кампанію партії вестимуть українські політтехнологи.