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      Партія "Українська стратегія" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

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      Партія Українська стратегія - склад партії на парламентські вибори 2019
      Виборчий список партії "Українська стратегія" / Facebook-сторінка "Української стратегії"

      Партія "Українська стратегія" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради.

      7 червня партія "Українська стратегія" провела з'їзд, на якому представила першу десятку кандидатів у депутати.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      У першу п'ятірку списку партії "Українська стратегія" увійшли:

      ► Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України

      ► Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України

      ► Олександр Саєнко, міністр Кабінету міністрів

      ► Еміне Джаппарова, перший заступник міністра інформаційної політики

      ► Євген Нищук, міністр культури України

      Відомо також, що у першу десятку списку увійшли:

      • Павло Яблонський, депутат кількох скликань Вінницької міської ради

      • Сергій Марченко, колишній заступник міністра фінансів і екс-заступник голови АП Петра Порошенка

      Павло Петренко, міністр юстиції України

      • Андрій Тетерук, народний депутат з фракції "Народний фронт"

      • Віктор Єленський, народний депутат з фракції "Народний фронт"

      Гройсман
      Перша десятка списку "Української стратегії" Володимира Гройсмана

      Під час з'їзду партії Володимир Гройсман наголосив, що не хоче бути і не буде "гравцем чужої збірної".

      Я сформував свою команду – не політиків, які можуть лише щось розповідати, а людей, які розуміють проблеми держави, здатні приймати рішення і втілювати їх у життя,
      – сказав Гройсман.

      Після чого пообіцяв забезпечити стабільність і економічне зростання на рівні 5-7%, високий рівень освіти, доступ до якісної медицини, і – створити умови для формування сильного середнього класу.

      З'їзд партії "Українська стратегія": дивіться фото

       

       

      Трансляція з'їзду партії: дивіться відео

      Що відомо про партію "Українська стратегія"? Лідером партії є прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він вирішив іти на вибори в Раду самостійно і відкинув будь-які варіанти об'єднання, зокрема – з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка. За даними джерел у ЗМІ, гаслом кампанії цієї політсили має стати фраза "Україна – це не просто місце на карті…" з різними варіантами продовження. Кампанію партії вестимуть українські політтехнологи.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Володимир Гройсман Партія Українська стратегія
      Джерело: 24 канал
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