Партія "Українська стратегія" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

Партія "Українська стратегія" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради.

7 червня партія "Українська стратегія" провела з'їзд, на якому представила першу десятку кандидатів у депутати.

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У першу п'ятірку списку партії "Українська стратегія" увійшли:

► Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України

► Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України

► Олександр Саєнко, міністр Кабінету міністрів

► Еміне Джаппарова, перший заступник міністра інформаційної політики

► Євген Нищук, міністр культури України

Відомо також, що у першу десятку списку увійшли:

• Павло Яблонський, депутат кількох скликань Вінницької міської ради

• Сергій Марченко, колишній заступник міністра фінансів і екс-заступник голови АП Петра Порошенка

• Павло Петренко, міністр юстиції України

• Андрій Тетерук, народний депутат з фракції "Народний фронт"

• Віктор Єленський, народний депутат з фракції "Народний фронт"



Перша десятка списку "Української стратегії" Володимира Гройсмана

Під час з'їзду партії Володимир Гройсман наголосив, що не хоче бути і не буде "гравцем чужої збірної".

Я сформував свою команду – не політиків, які можуть лише щось розповідати, а людей, які розуміють проблеми держави, здатні приймати рішення і втілювати їх у життя,

– сказав Гройсман.

Після чого пообіцяв забезпечити стабільність і економічне зростання на рівні 5-7%, високий рівень освіти, доступ до якісної медицини, і – створити умови для формування сильного середнього класу.

Я більше не хочу і не буду гравцем чужої збірної. Я сформував свою команду – не політиків, які можуть лише щось розповідати, а людей, які розуміють проблеми держави, здатні приймати рішення і втілювати їх у життя. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 7 июня 2019 г.

З'їзд партії "Українська стратегія": дивіться фото

Трансляція з'їзду партії: дивіться відео

Що відомо про партію "Українська стратегія"? Лідером партії є прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він вирішив іти на вибори в Раду самостійно і відкинув будь-які варіанти об'єднання, зокрема – з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка. За даними джерел у ЗМІ, гаслом кампанії цієї політсили має стати фраза "Україна – це не просто місце на карті…" з різними варіантами продовження. Кампанію партії вестимуть українські політтехнологи.