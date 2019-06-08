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      Які шанси в партії Гройсмана потрапити в парламент, – думка політолога

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      Гройсман і його партія
      Гройсман і його партія / Скріншот з відео

      На сьогоднішній день партія Гройсмана "Українська стратегія" має дуже невеликі шанси потрапити в Верховну Раду через пропорційну систему.

      Про це в коментарі 24 каналу сказав політолог Владислав Сердюк.

      На його думку, є два шляхи для "Української стратегії" – похід на одномандатні округи або об'єднання з іншими політичними силами.

      Читайте також: Партія "Українська стратегія" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

      Явних союзників для "Української стратегії" Гройсмана сьогодні небагато, в тому числі і "Голос". Тому що партія Вакарчука є привабливим коаліційним партнером для фаворита виборів "Слуги народу", що виникає з заяв політичних лідерів СН. Логічне питання, навіщо "Голосу" тягнути просідаючу і, м'яко кажучи, не дуже популярну партію Гройсмана?
      – констатує політолог.

      На його думку, "Європейська солідарність" під керівництвом Петра Порошенка, скоріше за все, також не планує союзу з "Українською стратегією", бо Гройсман був одним з перших політиків, які після явної поразки Петра Олексійовича вирішили йти на парламентські вибори окремим проектом. Гройсман спробує йти до парламенту з депутатами з "Нового Фронту", але це додає проекту небагато рейтингу, бо НФ сьогодні ще менш популярний, ніж УС, уточнив Сердюк.

      Що відомо про партію "Українська стратегія" Лідером партії є прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він вирішив іти на вибори в Раду самостійно і відкинув будь-які варіанти об'єднання, зокрема – з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка. За даними джерел у ЗМІ, гаслом кампанії цієї політсили має стати фраза "Україна – це не просто місце на карті…" з різними варіантами продовження. Кампанію партії вестимуть українські політтехнологи.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Партія Українська стратегія Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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