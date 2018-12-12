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      Какие схемы использует Гройсман, чтобы сохранить кресло министра: интересные факты

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      В 2016 году Петру Порошенко удалось избавиться от бывшего союзника, а впоследствии конкурента – Арсения Яценюка. Народные депутаты утвердили новый Кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом. Но опальному премьеру удалось сохранить "жирные" министерства.

      "Фронтовики" удержали в Кабмине семь влиятельных должностей – Павел Петренко сохранил пост главы Минюста, а Арсен Аваков – главы МВД. Лилия Гриневич возглавила Минобразования, Остап Семерак – Минэкологии, Владимир Омелян – Мининфраструктуры, Игорь Жданов – Министерство молодежи и спорта, а экс-министр Вячеслав Кириленко пересел в кресло гуманитарного вице-премьера.

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      Назначая Гройсмана премьером, Петр Порошенко рассчитывал получить в Кабмине полный контроль – 17 фигур. Люди президента получили 13 министерств. Еще три портфеля получили люди, близкие к Гройсману. Благодаря такой схеме президент получил сразу "своего премьера", две трети правительства, силовой блок и большинство в Раде. А что главное – полный контроль в государстве. Но не так случилось как думалось.

      кабінет міністрів україни
      Состав Кабинета министров Украины

      Гройсман играет в своих интересах. И в качестве тактического, но достаточно постоянного союзника он уже давно сотрудничает с "Народным фронтом",
      – отметил политический обозреватель Милан Лелеч.

      В новом Кабинете трое министров премьера резко отделились от остальных и превратились в такую себе "квоту Гройсмана" – министр соцполитики Андрей Рева, вице-премьер Владимир Кистион и министр Кабмина Александр Саенко. А сам Гройсман начал играть самостоятельную игру и все больше сближался с "народнофронтовцами", неформальным лидером которых в кабмине является Арсен Аваков.

      Гройсману главное, чтобы сохранился Гройсман. Если для этого нужно пожертвовать Порошенко, то это та цена, которую он готов платить,
      – политический обозреватель "Украинской правды" Роман Романюк.

      Когда Аваков с Гройсманом начали вместе контролировать столько же фигур как президент – 12, то вакантное место "БППшного" министра сельского хозяйства заняла еще один человек Гройсмана – Максим Мартынюк.

      Максим Мартинюк
      Максим Мартинюк

      Уравновесить силы не позволило даже создание нового Министерства по вопросам ветеранов, которое возглавила бывшая пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз. Ведь несколько министров из квоты президента ведут самостоятельную игру, к примеру, как Ульяна Супрун из Минздрава. Итак, за три месяца до выборов президент контролирует не более 10 членов кабмина.

      ірина фріз
      Ирина Фриз

      И если рейтинги Порошенко с приближением выборов будут падать, то его министры будут становиться все более лояльными к Гройсману и Авакову.

      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Владимир Гройсман Арсений Яценюк Кабинет Министров Украины Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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