Какие схемы использует Гройсман, чтобы сохранить кресло министра: интересные факты

В 2016 году Петру Порошенко удалось избавиться от бывшего союзника, а впоследствии конкурента – Арсения Яценюка. Народные депутаты утвердили новый Кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом. Но опальному премьеру удалось сохранить "жирные" министерства.

"Фронтовики" удержали в Кабмине семь влиятельных должностей – Павел Петренко сохранил пост главы Минюста, а Арсен Аваков – главы МВД. Лилия Гриневич возглавила Минобразования, Остап Семерак – Минэкологии, Владимир Омелян – Мининфраструктуры, Игорь Жданов – Министерство молодежи и спорта, а экс-министр Вячеслав Кириленко пересел в кресло гуманитарного вице-премьера.

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Назначая Гройсмана премьером, Петр Порошенко рассчитывал получить в Кабмине полный контроль – 17 фигур. Люди президента получили 13 министерств. Еще три портфеля получили люди, близкие к Гройсману. Благодаря такой схеме президент получил сразу "своего премьера", две трети правительства, силовой блок и большинство в Раде. А что главное – полный контроль в государстве. Но не так случилось как думалось.



Состав Кабинета министров Украины

Гройсман играет в своих интересах. И в качестве тактического, но достаточно постоянного союзника он уже давно сотрудничает с "Народным фронтом",

– отметил политический обозреватель Милан Лелеч.

В новом Кабинете трое министров премьера резко отделились от остальных и превратились в такую себе "квоту Гройсмана" – министр соцполитики Андрей Рева, вице-премьер Владимир Кистион и министр Кабмина Александр Саенко. А сам Гройсман начал играть самостоятельную игру и все больше сближался с "народнофронтовцами", неформальным лидером которых в кабмине является Арсен Аваков.

Гройсману главное, чтобы сохранился Гройсман. Если для этого нужно пожертвовать Порошенко, то это та цена, которую он готов платить,

– политический обозреватель "Украинской правды" Роман Романюк.

Когда Аваков с Гройсманом начали вместе контролировать столько же фигур как президент – 12, то вакантное место "БППшного" министра сельского хозяйства заняла еще один человек Гройсмана – Максим Мартынюк.



Максим Мартинюк

Уравновесить силы не позволило даже создание нового Министерства по вопросам ветеранов, которое возглавила бывшая пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз. Ведь несколько министров из квоты президента ведут самостоятельную игру, к примеру, как Ульяна Супрун из Минздрава. Итак, за три месяца до выборов президент контролирует не более 10 членов кабмина.



Ирина Фриз

И если рейтинги Порошенко с приближением выборов будут падать, то его министры будут становиться все более лояльными к Гройсману и Авакову.