Які схеми використовує Гройсман, аби зберегти крісло міністра: цікаві факти

У 2016 році Петру Порошенку вдалося позбутися колишнього союзника, а згодом конкурента – Арсенія Яценюка. Народні депутати – затвердили новий Кабінет міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом. Але опальному прем'єру вдалося зберегти "найжирніші" міністерства.

"Фронтовики" втримали у Кабміні сім впливових посад – Павло Петренко зберіг посаду глави Мін'юсту, а Арсен Аваков – глави МВС. Лілія Гриневич очолила Міносвіти, Остап Семерак – Мінекології, Володимир Омелян – Мінінфраструктури, Ігор Жданов – Міністерство молоді і спорту, а екс-міністр В'ячеслав Кириленко пересів у крісло гуманітарного віце-прем'єра.

Читайте також: Насіров, Продан, контрабанда: через що посварилися Петро Олексійович і Володимир Борисович

Призначаючи Гройсмана прем'єром, Петро Порошенко розраховував отримати у Кабміні повний контроль – 17 фігур. Люди президента отримали 13 міністерств. Ще три портфелі отримали люди, близькі до Гройсмана. Завдяки такій схемі президент отримав одразу "свого прем'єра", дві третини уряду, силовий блок і більшість в Раді. А що головне – повний контроль в державі. Та не так сталося як гадалося.



Склад Кабінету міністрів України

Гройсман грає у своїх інтересах. І в якості тактичного, але досить постійного союзника він вже давно співпрацює з "Народним фронтом",

– зазначив політичний оглядач Мілан Лелеч.

В новому Кабінеті троє міністрів прем'єра різко відокремилися від решти і перетворились на таку собі "квоту Гройсмана" – міністр соцполітики Андрій Рева, віце-прем'єр Володимир Кістіон та міністр Кабміну Олександр Саєнко. А сам Гройсман почав грати самостійну гру і дедалі більше зближувався з "народнофронтівцями", неформальним лідером яких в кабміні є Арсен Аваков.

Гройсману головне, аби зберігся Гройсман. Якщо для цього потрібно пожертвувати Порошенком, то це та ціна, яку він готовий платити,

– політичний оглядач Української правди Роман Романюк.

Коли Аваков з Гройсманом почали разом контролювати стільки ж фігур як президент – 12, то вакантне місце "БППшного2 міністра сільського господарства посіла ще одна людина Гройсмана – Максим Мартинюк.



Максим Мартинюк

Врівноважити сили не дозволило навіть створення нового Міністерства з питань ветеранів, яке очолила колишня прес-секретарка Порошенка Ірина Фріз. Адже кілька міністрів з квоти президента ведуть самостійну гру, до прикладу, як Уляна Супрун з МОЗ. Отже, за три місяці до виборів президент контролює не більше 10 членів кабміну.



Ірина Фріз

І якщо рейтинги Порошенка з наближенням виборів падатимуть, то його міністри ставатимуть все більш лояльними до Гройсмана та Авакова.