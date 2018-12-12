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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Які схеми використовує Гройсман, аби зберегти крісло міністра: цікаві факти

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      У 2016 році Петру Порошенку вдалося позбутися колишнього союзника, а згодом конкурента – Арсенія Яценюка. Народні депутати – затвердили новий Кабінет міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом. Але опальному прем'єру вдалося зберегти "найжирніші" міністерства.

      "Фронтовики" втримали у Кабміні сім впливових посад – Павло Петренко зберіг посаду глави Мін'юсту, а Арсен Аваков – глави МВС. Лілія Гриневич очолила Міносвіти, Остап Семерак – Мінекології, Володимир Омелян – Мінінфраструктури, Ігор Жданов – Міністерство молоді і спорту, а екс-міністр В'ячеслав Кириленко пересів у крісло гуманітарного віце-прем'єра.

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      Призначаючи Гройсмана прем'єром, Петро Порошенко розраховував отримати у Кабміні повний контроль – 17 фігур. Люди президента отримали 13 міністерств. Ще три портфелі отримали люди, близькі до Гройсмана. Завдяки такій схемі президент отримав одразу "свого прем'єра", дві третини уряду, силовий блок і більшість в Раді. А що головне – повний контроль в державі. Та не так сталося як гадалося.

      кабінет міністрів україни
      Склад Кабінету міністрів України

      Гройсман грає у своїх інтересах. І в якості тактичного, але досить постійного союзника він вже давно співпрацює з "Народним фронтом",
      – зазначив політичний оглядач Мілан Лелеч.

      В новому Кабінеті троє міністрів прем'єра різко відокремилися від решти і перетворились на таку собі "квоту Гройсмана" – міністр соцполітики Андрій Рева, віце-прем'єр Володимир Кістіон та міністр Кабміну Олександр Саєнко. А сам Гройсман почав грати самостійну гру і дедалі більше зближувався з "народнофронтівцями", неформальним лідером яких в кабміні є Арсен Аваков.

      Гройсману головне, аби зберігся Гройсман. Якщо для цього потрібно пожертвувати Порошенком, то це та ціна, яку він готовий платити,
      – політичний оглядач Української правди Роман Романюк.

      Коли Аваков з Гройсманом почали разом контролювати стільки ж фігур як президент – 12, то вакантне місце "БППшного2 міністра сільського господарства посіла ще одна людина Гройсмана – Максим Мартинюк.

      Максим Мартинюк
      Максим Мартинюк

      Врівноважити сили не дозволило навіть створення нового Міністерства з питань ветеранів, яке очолила колишня прес-секретарка Порошенка Ірина Фріз. Адже кілька міністрів з квоти президента ведуть самостійну гру, до прикладу, як Уляна Супрун з МОЗ. Отже, за три місяці до виборів президент контролює не більше 10 членів кабміну.

      ірина фріз
      Ірина Фріз

      І якщо рейтинги Порошенка з наближенням виборів падатимуть, то його міністри ставатимуть все більш лояльними до Гройсмана та Авакова.

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Петро Порошенко Верховна Рада Кабінет Міністрів України Арсеній Яценюк
      Джерело: 24 канал
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