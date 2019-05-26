Какие у России и США планы на Донбасс: заявление эксперта

Россия стремится убедить Вашингтон дать ей свободу действий в Украине, тогда Москва не будет мешать Вашингтону в преодолении режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Вашингтону также предлагается возобновить переговоры относительно режима контроля над вооружением и продлить действие соглашения START.

Об этом заявил исследователь американского центра Стивен Бланк, сообщило издание "Голос Америки".

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Бланк утверждает, что теперь, говорят русские, когда следствие спецпрокурора США Роберта Мюллера доказало отсутствие сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией, президент США имеет возможность улучшения отношений с Россией. Однако он резко критикует такой подход.

Помните, что российские вооруженные силы, включая так называемых сепаратистов, которые на самом деле являются помощниками Москвы в Украине, ворвались в Крым и Донбасс. Они также провели наиболее откровенную агрессию со времени вторжения Саддама Хусейна в Кувейт,

– сообщил исследователь американского центра Стивен Бланк.

Аналитик убежден, что из-за нарушения Россией соглашения по нераспространению ядерного оружия, просто продление действия START – не в интересах США.



Стивен Бланк

"В Венесуэле же основную проблему составляют кубинские, а не российские силы. Также расследование Мюллера выявило масштабные попытки России вмешаться в политику в США, что не способствует восстановлению двусторонних отношений", – добавил Стивен Бланк.

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Бланк утверждает, если Украина будет разрушена, это повредит доверию к США в Европе и не остановит усилия Москвы, что повредит Западным демократиям.