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      Які в Росії та США плани на Донбас: заява експерта

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      Дональд Трамп та Володимир Путін
      Дональд Трамп та Володимир Путін / newsbomb.gr

      Росія прагне переконати Вашингтон дати їй свободу дій в Україні, тоді Москва не буде заважати Вашингтону в подоланні режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Вашингтону також пропонується поновити переговори стосовно режиму контролю над озброєнням і продовжити дію угоди START.

      Про це заявив дослідник американського центру Стівен Бланк, повідомило видання "Голос Америки".

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      Бланк стверджує, що тепер, говорять росіяни, коли слідство спецпрокурора США Роберта Мюллера довело відсутність змови між передвиборчою кампанією Трампа та Росією, президент США має можливість для покращення відносин з Росією. Проте він різко критикує такий підхід.

      Пам'ятаймо, що російські збройні сили, включаючи так званих сепаратистів, які насправді є помічниками Москви в Україні, вдерлися до Криму і Донбасу. Вони також провели найбільш відверту агресію з часу вторгнення Саддама Хусейна до Кувейта,
      – повідомив дослідник американського центру Стівен Бланк.

      Аналітик переконаний, що через порушення Росією угоди з нерозповсюдження ядерної зброї, просто подовження дії START – не в інтересах США.

      Стівен Бланк
      Стівен Бланк

      "У Венесуелі ж основну проблему становлять кубинські, а не російські сили. Також розслідування Мюллера виявило масштабні спроби Росії втрутитись до політики в США, що не сприяє відновленню двосторонніх відносин", – додав Стівен Бланк.

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      Бланк стверджує, якщо Україну буде зруйновано, це зашкодить довірі до США в Європі та не зупинить зусилля Москви, що зашкодить Західним демократіям.

      blog_ava
      Українська армія отримала партію сучасного озброєння від США: фото
      сьогодні
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      Теги: Володимир Путін Дональд Трамп Новини США Новини Росії Війна на Донбасі Новини політики Венесуела Новини України
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