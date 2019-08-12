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      Какие украинские и иностранные авиакомпании были самыми пунктуальными в июле: рейтинг

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      Какие украинские и иностранные авиакомпании были самыми пунктуальными в июле
      Какие украинские и иностранные авиакомпании были самыми пунктуальными в июле / pinterest.ru

      Украинские авиакомпании в июле 2019 года в рамках не более 15-минутного отклонения от расписания совершили 82,3% всех рейсов. Этот показатель лучше предыдущего на 10%.

      Согласно данным Министерства инфраструктуры Украины, всего в июле украинские авиакомпании совершили 5 тысяч 625 рейсов.

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      Рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний в июле:

      "Мотор Сич" с показателем пунктуальности в 94,8% при общем количестве рейсов 288;

      "Атласджет Украина" с показателем 92,6% при общем количестве рейсов 27;

      Windrose с показателем в 90,1% при общем количестве рейсов 686;

      Azur Air Ukraine с 84,7% по количеству рейсов 425;

      "Джоника" с 83,6% за количества рейсов 55;

      "Международные авиалинии Украины" с показателем 81,2% при общем количестве рейсов 3 тысячи 336.

      Показатель всех других украинских авиакомпаний менее 80%.

      Что касается иностранных авиакомпаний, то их пунктуальность возросла до 80%, а общее количество выполненных рейсов – 3 тысячи 376. Самыми пунктуальными среди иностранных авиакомпаний с показателем 100% стали Qatar Airways (62 рейсы) и Georgian Airways (8 рейсов).

      Рейтинг пунктуальности лоукостов выглядит так:

      Wizz Air Hungary – с показателем 86,2% за 589 рейсов;

      Ryanair – 86,1% за 294 рейсов;

      Pegasus Airlines – 82,5% за 126 рейсов.

      Авиарейсы в Украине
      Рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний: инфографика 24 канала

      Читайте также: Какие самые безопасные авиакомпании 2019 года: интересные данные

       

      blog_ava
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      12 августа
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      Теги: Новости Украины Инфографика Ryanair Wizz Air МАУ Транспорт авиация
      Источник: 24 канал
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