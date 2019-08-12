Какие украинские и иностранные авиакомпании были самыми пунктуальными в июле: рейтинг

Украинские авиакомпании в июле 2019 года в рамках не более 15-минутного отклонения от расписания совершили 82,3% всех рейсов. Этот показатель лучше предыдущего на 10%.

Согласно данным Министерства инфраструктуры Украины, всего в июле украинские авиакомпании совершили 5 тысяч 625 рейсов.

Обратите внимание: Сколько лет самолетам, на которых путешествуют украинцы, и насколько они безопасны

Рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний в июле:

"Мотор Сич" с показателем пунктуальности в 94,8% при общем количестве рейсов 288;

"Атласджет Украина" с показателем 92,6% при общем количестве рейсов 27;

Windrose с показателем в 90,1% при общем количестве рейсов 686;

Azur Air Ukraine с 84,7% по количеству рейсов 425;

"Джоника" с 83,6% за количества рейсов 55;

"Международные авиалинии Украины" с показателем 81,2% при общем количестве рейсов 3 тысячи 336.

Показатель всех других украинских авиакомпаний менее 80%.

Что касается иностранных авиакомпаний, то их пунктуальность возросла до 80%, а общее количество выполненных рейсов – 3 тысячи 376. Самыми пунктуальными среди иностранных авиакомпаний с показателем 100% стали Qatar Airways (62 рейсы) и Georgian Airways (8 рейсов).

Рейтинг пунктуальности лоукостов выглядит так:

Wizz Air Hungary – с показателем 86,2% за 589 рейсов;

Ryanair – 86,1% за 294 рейсов;

Pegasus Airlines – 82,5% за 126 рейсов.



Рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний: инфографика 24 канала

Читайте также: Какие самые безопасные авиакомпании 2019 года: интересные данные