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      Які українські та іноземні авіакомпанії були найпунктуальнішими в липні: рейтинг

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      Які українські та іноземні авіакомпанії були найпунктуальнішими в липні
      Які українські та іноземні авіакомпанії були найпунктуальнішими в липні / pinterest.ru

      Українські авіакомпанії в липні 2019 року в рамках не більше ніж 15-хвилинного відхилення від розкладу здійснили 82,3% усіх рейсів. Цей показник кращий від попереднього на 10%.

      Згідно з даними Міністерства інфраструктури України, загалом у липні українські авіакомпанії здійснили 5 тисяч 625 рейсів.

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      Рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній в липні:

      "Мотор Січ" із показником пунктуальності в 94,8% за загальної кількості рейсів 288;

      "Атласджет Україна" із показником 92,6% за загальної кількості рейсів 27;

      Windrose із показником у 90,1% за загальної кількості рейсів 686;

      Azur Air Ukraine з 84,7% за кількості рейсів 425;

      "Джоніка" з 83,6% за кількості рейсів 55;

      "Міжнародні авіалінії України" з показником 81,2% за загальної кількості рейсів 3 тисячі 336.

      Показник усіх інші українських авіакомпаній менше 80%.

      Щодо іноземних авіакомпаній, то їхня пунктуальність зросла до 80%, а загальна кількість виконаних рейсів – 3 тисячі 376. Найпунктуальнішими серед іноземних авіакомпаній із показником 100% стали Qatar Airways (62 рейси) і Georgian Airways (8 рейсів).

      Рейтинг пунктуальності лоукостів виглядає так:

      Wizz Air Hungary – з показником 86,2% за 589 рейсів;

      Ryanair – 86,1% за 294 рейсів;

      Pegasus Airlines – 82,5% за 126 рейсів.

      пунктуальність українських авіакомпаній рейтинг
      Рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній: інфографіка

      Це цікаво: Які найбезпечніші авіакомпанії 2019 року: цікаві дані

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      Теги: Новини України авіація Транспорт МАУ Wizz Air Ryanair
      Джерело: 24 канал
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