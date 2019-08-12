Які українські та іноземні авіакомпанії були найпунктуальнішими в липні: рейтинг

Українські авіакомпанії в липні 2019 року в рамках не більше ніж 15-хвилинного відхилення від розкладу здійснили 82,3% усіх рейсів. Цей показник кращий від попереднього на 10%.

Згідно з даними Міністерства інфраструктури України, загалом у липні українські авіакомпанії здійснили 5 тисяч 625 рейсів. Зверніть увагу: Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні Рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній в липні: "Мотор Січ" із показником пунктуальності в 94,8% за загальної кількості рейсів 288; "Атласджет Україна" із показником 92,6% за загальної кількості рейсів 27; Windrose із показником у 90,1% за загальної кількості рейсів 686; Azur Air Ukraine з 84,7% за кількості рейсів 425; "Джоніка" з 83,6% за кількості рейсів 55; "Міжнародні авіалінії України" з показником 81,2% за загальної кількості рейсів 3 тисячі 336. Показник усіх інші українських авіакомпаній менше 80%. Щодо іноземних авіакомпаній, то їхня пунктуальність зросла до 80%, а загальна кількість виконаних рейсів – 3 тисячі 376. Найпунктуальнішими серед іноземних авіакомпаній із показником 100% стали Qatar Airways (62 рейси) і Georgian Airways (8 рейсів). Рейтинг пунктуальності лоукостів виглядає так: Wizz Air Hungary – з показником 86,2% за 589 рейсів; Ryanair – 86,1% за 294 рейсів; Pegasus Airlines – 82,5% за 126 рейсів.

Рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній: інфографіка Це цікаво: Які найбезпечніші авіакомпанії 2019 року: цікаві дані