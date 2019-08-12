Які українські та іноземні авіакомпанії були найпунктуальнішими в липні: рейтинг
Українські авіакомпанії в липні 2019 року в рамках не більше ніж 15-хвилинного відхилення від розкладу здійснили 82,3% усіх рейсів. Цей показник кращий від попереднього на 10%.
Згідно з даними Міністерства інфраструктури України, загалом у липні українські авіакомпанії здійснили 5 тисяч 625 рейсів.
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Рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній в липні:
"Мотор Січ" із показником пунктуальності в 94,8% за загальної кількості рейсів 288;
"Атласджет Україна" із показником 92,6% за загальної кількості рейсів 27;
Windrose із показником у 90,1% за загальної кількості рейсів 686;
Azur Air Ukraine з 84,7% за кількості рейсів 425;
"Джоніка" з 83,6% за кількості рейсів 55;
"Міжнародні авіалінії України" з показником 81,2% за загальної кількості рейсів 3 тисячі 336.
Показник усіх інші українських авіакомпаній менше 80%.
Щодо іноземних авіакомпаній, то їхня пунктуальність зросла до 80%, а загальна кількість виконаних рейсів – 3 тисячі 376. Найпунктуальнішими серед іноземних авіакомпаній із показником 100% стали Qatar Airways (62 рейси) і Georgian Airways (8 рейсів).
Рейтинг пунктуальності лоукостів виглядає так:
Wizz Air Hungary – з показником 86,2% за 589 рейсів;
Ryanair – 86,1% за 294 рейсів;
Pegasus Airlines – 82,5% за 126 рейсів.
Рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній: інфографіка
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