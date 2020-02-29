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      Какие зарплаты получили главы фракций за январь: детали в цифрах

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      Главы фракций и депутатских групп в парламенте за январь 2020 года получили зарплаты в размере от 15-ти до 47-и тысяч гривен.

      Об этом говорится в ответе на запрос издания "Украинские новости". Известно, что больше всего выплатили сопредседателям "Европейской солидарности" – Артуру Герасимову и Ирине Геращенко – почти 43 и 47 тысяч гривен.

      Интересно! Какую зарплату получил Разумков и его заместители в Раде в январе

      Чуть меньше положили в карман главе фракции "Голос" Сергею Рахманину – почти 45 тысяч гривен.

      В пропрезидентской партии "Слуга народа" глава Давид Арахамия заработал более 38 тысяч гривен. Его заместитель Александр Корниенко получил на две тысячи меньше.

      Наименьшие зарплаты за январь насчитали Вадиму Рабиновичу – 19 тысяч гривен, а Виктору Бондарю – 15 тысяч.


      Зарплаты глав фракций и групп в Раде / инфографика 24 канала

      Какие зарплаты получают украинцы?С 1 января 2020 года размер минимальной зарплаты в Украине увеличен на 13,2% и составляет 4 723 гривны или 28,31 гривны за час.

      Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

      зарплата україна
      Средняя зарплата по Украине выросла / Инфографика 24 канал

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Давид Арахамия Ирина Геращенко Артур Герасимов Зарплата Оппозиционная платформа – За жизнь Партия Голос Европейская солидарность Вадим Рабинович
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