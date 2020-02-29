Які зарплати отримали голови фракцій за січень: деталі у цифрах

Голови фракцій та депутатських груп у парламенті за січень 2020 року отримали зарплати в розмірі від 15-ти до 47-ти тисяч гривень.

Про це йдеться у відповіді на запит видання "Українські новини". Відомо, що найбільше виплатили співголовам "Європейській солідарності" – Артуру Герасимову та Ірині Геращенко – майже 43 та 47 тисяч гривень.

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Трохи менше поклали в кишеню голові фракції "Голос" Сергію Рахманіну – майже 45 тисяч гривень.

У пропрезидентській партії "Слуга народу" голова Давид Арахамія заробив більше ніж 38 тисяч гривень. Його заступник Олександр Корнієнко отримав на дві тисячі менше.

Найменші зарплати за січень нарахували Вадиму Рабиновичу – 19 тисяч гривень, а Віктору Бондару – 15 тисяч.



Зарплати голів фракцій та груп у Раді / Інфографіка 24 каналу

Які зарплати отримують українці?З 1 січня 2020 року розмір мінімальної зарплати в Україні збільшений на 13,2% та становить 4 723 гривні або 28,31 гривні за годину.



Середня зарплата по Україні наразі становить 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.



Середня зарплата по Україні зросла / Інфографіка 24 канал