Речь идет о 51% всего рынка экспорта российской нефти – это станет самым большим ударом. Об этом 24 каналу сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Определение потолка цены на нефть

Танкерная нефть и определение потолка цены на нефть являются дополнительными мерами. По словам эксперта по энергетике, вокруг ограничения цены на нефть на других рынках ведутся очень серьезные дискуссии. Обсуждается определение потолка в 60, 65, 70 долларов. К примеру, Польша и страны Балтии отмечают, что она должна быть на уровне 35 долларов. Украинское правительство также считает, что это оптимальная цена, которая может нанести серьезный удар по российской нефтедобывающей отрасли.

Даже если будет определен потолок 65 – 70 долларов, который предлагают страны Европейского Союза и G7, это примерно такая же цена, которая сейчас есть на мировых рынках, и от этого Россия будет получать около 8 триллионов рублей в государственный бюджет.

– объяснил Омельченко.

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Чего боятся партнеры

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил, что в случае установки потолка он вообще прекратит поставки. Следует учитывать, что Россия является крупнейшим добытчиком и экспортером нефти и нефтепродуктов в мире – это около 10 миллионов баррелей в сутки.

По мнению Омельченко, наших партнеров в первую очередь останавливает вероятность того, что ограничения могут привести к обратному эффекту:

сейчас цена на нефть на международных рынках составляет около 85 долларов за баррель;

после ввода потолка в 30 долларов Россия может отказаться от поставок нефти;

в результате предложение на рынках мира снизится на 2 – 3 миллиона баррелей в сутки, что очень много;

это повлечет за собой резкое повышение цены на нефть до 120 – 130 долларов.

Я думаю, именно этот фактор и отпугивает наших международных партнеров. Поэтому они вынуждены будут платить больше цену,

– предполагает директор энергетических программ Центра Разумкова.

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