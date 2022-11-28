Йдеться про 51% усього ринку експорту російської нафти – це стане найбільшим ударом. Про це 24 каналу сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Визначення стелі ціни на нафту

Танкерна нафта і визначення стелі ціни на нафту є додатковими заходами. За словами експерта з енергетики, довкола обмеження ціни на нафту на інших ринках точаться дуже серйозні дискусії. Обговорюється визначення стелі у 60, 65, 70 доларів. Наприклад, Польща та країни Балтії зауважують, що вона має бути на рівні 35 доларів. Український уряд також вважає, що це оптимальна ціна, яка може завдати серйозного удару по російській нафтовидобувній галузі.

Навіть якщо буде визначена стеля 65 – 70 доларів, яку пропонують країни Європейського Союзу та G7, це приблизно така сама ціна, яка зараз є на світових ринках, і від цього Росія буде отримувати близько 8 трильйонів рублів до державного бюджету,

– пояснив Омельченко.

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Чого бояться партнери

Раніше кремлівський диктатор Владімір Путін пригрозив, що у разі встановлення стелі він взагалі припинить поставки. Потрібно враховувати, що Росія є найбільшим видобувником та експортером нафти й нафтопродуктів у світі – це близько 10 мільйонів барелів щодоби.

На думку Омельченка, наших партнерів в першу чергу зупиняє ймовірність того, що обмеження можуть призвести до зворотного ефекту:

зараз ціна на нафту на міжнародних ринках становить близько 85 доларів за барель;

після введення стелі у 30 доларів Росія може відмовитися від поставок нафти;

в результаті пропозиція на ринках світу знизиться на 2 – 3 мільйони барелів на добу, що дуже багато;

це спричинить різке підвищення ціни на нафту до 120 – 130 доларів.

Я думаю, саме цей фактор і відлякує наших міжнародних партнерів. Тож вони змушені будуть платити більше більшу ціну,

– припускає директор енергетичних програм Центру Разумкова.

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