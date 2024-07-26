Сузят до одного: на каких направлениях россияне могут прекратить наступательные действия осенью

Российские оккупанты уменьшают географию боевых действий. Ширина фронта сузилась до 200 километров. Однако кое-где продолжат наступать, однозначно оставят силы и средства в Донецкой области. Вероятно, враг сосредоточится на Покровском направлении.

Таким образом будет пытаться выйти на административные границы региона. Поскольку, как рассказал 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, россияне стремятся выполнить стратегическую задачу – полностью захватить Луганщину, Донетчину, Запорожье и Херсонщину.

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Где россияне перейдут в оборону

Роман Свитан предположил, что россияне свернут наступательные действия на Харьковщине. Могут попытаться двинуться по Днепру в Херсонской области, но снова успокоятся.

Вероятно, еще месяц – полтора до начала осенних дождей будут пытаться срезать выступление возле Работино на Запорожье. Также, возможно, попытаются выдвинуться в сторону Гуляйполя или Большой Новоселки. Это будут попытки не глобального плана.

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Далее они в конце концов "высохнут" и перейдут в режим обороны, оставив наступательные действия только на Востоке – Покровском направлении. Все будет зависеть от ситуации, которая будет на момент сворачивания наступления на других фронтах,

– отметил военный эксперт.