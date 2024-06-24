Где пройдут интенсивные грозовые дожди и град в ближайшие дни

Осталась последняя неделя июня. Ожидается, что в ближайшие дни сохранится комфортная погода, порой с небольшими дождями. Кое-где осадки будут интенсивными.

Синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, какая будет погода на этой неделе. Также сказал, где ожидаются интенсивные дожди.

Смотрите также Сколько еще дней в Украине будут сильные ливни, грозы, град и шквалы

В каких областях прогнозируют дожди, грозы и град

Эксперт писал, что в течение ближайшей недели территория Украины будет находиться в условиях повышенного атмосферного давления. Из-за этого погода ожидается достаточно стабильной, без резких колебаний температуры и стихийных явлений.

В западных областях периодическое поступление неустойчивых воздушных масс балканского происхождения приведет к выпадению грозовых дождей, в отдельные дни возможны град и шквалистое усиление ветра,

– отметил Кибальчич.

В целом температура по Украине ожидается близкой к норме. Впрочем, на Юге – выше на 2 – 4 градуса.

Синоптик отметил, что во вторник, 25 июня, будет преимущественно без осадков. Только утром и днем в северных, а также восточных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северной четверти, 7 – 12 метров на секунду. Температура ночью +12 – +17, днем +22 – +27, на Юге местами до +31 градуса.

В среду также будет преимущественно без осадков. Лишь утром и днем в северных, восточных регионах и Карпатах небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северный, 7 – 12 метров на секунду, на Западе восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +12 – +17, днем +22 – +27. Тем временем на крайнем Юге до +30 градусов.

В четверг на территории Украины преимущественно без осадков, но день в Карпатах и на Закарпатье ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ветер северный, на Западе восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +12 – +17, днем +24 – +29.

В пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в Карпатах и на Закарпатье дожди с грозами. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +12 – +17, днем +24 – +29.

В субботу, 29 июня, по всей Украине осадков не предвидится. Ветер восточный/юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +12 – +17, днем +25 – +30.

В воскресенье сохранится теплая и сухая погода. Только днем в западной части грозовые дожди, местами возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью +13 – +18, днем +28 – +33.