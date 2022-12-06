Рано радоваться: Резников рассказал, каких ракет в России мало, а каких – много

Россияне активно используют запасы крылатых и баллистических ракет. Они уже зашли за пределы необходимого резерва даже на случай нападения на них.

Оккупанты вообще не учитывают последствия для себя. Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в эфире телемарафона , передает 24 канал.

Еще несколько массированных атак, - Буданов рассказал, когда в России закончатся ракеты

Количество ракет у россиян стремительно уменьшается

Ракет "Искандер" у россиян осталось менее 13%, хотя по правилам нужно оставлять в резерве 25-30%.

До массированной атаки 5 декабря у захватчиков было 37% "Калибров". Если вчера они выпустили около 20 штук, то эта цифра приближается к 30%.

При этом Резников добавил, что способность производить некоторые ракеты у россиян резко упала за этот период, а некоторые они вообще не могут создавать, поскольку нет составляющих.

Каких ракет в России еще много

Однако министр отметил, что не следует слишком радоваться, ведь у россиян еще много ракет С-300. Речь идет о тысячах единиц. Однако враг использует эти ракеты не только для ПВО, но и запускает их в режиме земля – земля.

Оккупанты терроризируют ими наши приграничные области или регионы, граничащие с временно оккупированными территориями. К примеру, Харьковщину, Запорожье, Херсонщина, Донетчина и Луганщина.

Заявление разведки

Глава разведки Кирилл Буданов заявил, что российские запасы ракет уже давно вошли в критический минимум, однако там "решили идти к нулю". Он отметил, что еще несколько таких массированных атак и этого оружия у кафиров не останется.

Глава ГУР Минобороны также отметил, что производство ракет в России – скудное. Государство-агрессорка производит лишь несколько типов высокоточного ракетного вооружения.