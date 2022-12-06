Окупанти взагалі не враховують наслідки для себе. Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До теми Ще кілька масованих атак, – Буданов розповів, коли в Росії закінчаться ракети

Кількість ракет у росіян стрімко зменшується

Ракет "Іскандер" в росіян залишилось менше 13%, хоча за правилами треба лишати в резерві 25 – 30%.

До масованої атаки 5 грудня, в загарбників було 37% "Калібрів". Якщо вчора вони випустили близько 20 штук, відповідно ця цифра наближається до 30%.

При цьому Резніков додав, що спроможність виготовляти деякі ракети в росіян різко впала за цей період, а деякі вони взагалі не можуть створювати, оскільки немає складових.

Яких ракет в Росії ще багато

Однак міністр зазначив, що не слід надто тішитись, адже в росіян ще є багато ракет С-300. Мовиться про тисячі одиниць. Однак ворог використовує ці ракети не тільки для ППО, а й запускає їх в режимі земля – земля.

Окупанти тероризують ними наші прикордонні області або регіони, що межують з тимчасово окупованими територіями. Наприклад, Харківщину, Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина та Луганщина.

Заява розвідки

Глава розвідки Кирило Буданов заявив, що російські запаси ракет вже давно ввійшли в критичний мінімум, проте там "вирішили йти до нуля". Він зазначив, що ще кілька таких масованих атак і цієї зброї в окупантів не залишиться.

Глава ГУР Міноборони теж зазначив, що виробництво ракет в Росії – мізерне. Держава-агресорка виробляє лише кілька типів високоточно ракетного озброєння.