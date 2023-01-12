Общая мобилизация: при каких обстоятельствах можно отказаться от повестки

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Повестку могут вручить где угодно. Однако в некоторых случаях можно отказаться от нее.

Однако для отказа от повестки должны быть некоторые причины. Детальнее об этом – читайте далее в материале 24 Канала.

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В каких случаях можно отказаться от повестки

Если неверно указаны данные личности;

Если повестку вручает не уполномоченное лицо;

Если в повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.

Что должно быть в повестке

полное имя и фамилия;

год рождения, адрес;

вид повестки;

место трудоустройства;

время и адрес, когда и куда следует явиться после вручения;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя военкомата.

Что будет за отказ от повестки

Если в повестке есть ошибка, то следует составить акт об отказе от получения. Это происходит в присутствии свидетелей. После составления акта об отказе он рассматривается в центре комплектования.

Тогда могут взыскать штраф от 850 до 1 700 гривен за нарушение правил. Однако наложение штрафа можно возразить через суд, где комплектование будет доказывать, что вы нарушили правила учета.

Будут ли выдавать повестки через Дию

Правительство утвердило новый порядок военного учета. Согласно постановлению Кабмина, в Дие в скором времени должен появиться новый сервис – электронный военный билет.