В каких случаях Россия применит ядерное оружие: новые угрозы от Медведева
26 марта 2022 , 10:42Читати новину українською
Россия может применить ядерное оружие, в четырех случаях. Но все они касаются "угрозы России".
Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, передают российские пропагандисты.
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В каких случаях Россия применит ядерное оружие: версии Медведева
- Когда по ее территории будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения.
- В случае любого другого применения ядерного оружия против России или ее союзников.
- Если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания будут парализованы.
- В случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой было бы существование страны.
Другие ядерные угрозы оккупантов
Ранее у Путина открыто говорили о возможном использовании ядерного оружия. Готовность к такому сценарию подтвердил и представитель России в ООН Дмитрий Полянский. По его словам, Москва сохраняет за собой право использовать ядерное оружие, если страну "спровоцирует НАТО".
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин может нажать ядерную кнопку, если Россия почувствует "угрозу для существования".
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