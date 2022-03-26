В каких случаях Россия применит ядерное оружие: новые угрозы от Медведева

Россия может применить ядерное оружие, в четырех случаях. Но все они касаются "угрозы России".

Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, передают российские пропагандисты.

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В каких случаях Россия применит ядерное оружие: версии Медведева

Когда по ее территории будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения.

В случае любого другого применения ядерного оружия против России или ее союзников.

Если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания будут парализованы.

В случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой было бы существование страны.

Другие ядерные угрозы оккупантов

Ранее у Путина открыто говорили о возможном использовании ядерного оружия. Готовность к такому сценарию подтвердил и представитель России в ООН Дмитрий Полянский. По его словам, Москва сохраняет за собой право использовать ядерное оружие, если страну "спровоцирует НАТО".

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин может нажать ядерную кнопку, если Россия почувствует "угрозу для существования".

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