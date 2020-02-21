18:52
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Малышева поборола коронавирус. "Несокрушимый" ледокол России опозорился
      Вєсті Кремля
      11:11, сегодня
      Вести.UA: Массовая истерия и стыд в Новых Санжарах. Флюгер украинской политики Аваков
      Вєсті.UA
      11:51, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Путинский мир – это война, – эксперт предупредил Зеленского об опасности

      - Читати новину українською
      Для Путина мир – это война / gettyimages.com

      У Путина сегодня небольшое поле для маневра. И президент РФ пытается через коммуникацию с окружающими Зеленского осторожно договориться. Впрочем, надо избегать его риторики о мире. Это ловушка.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Дымов.

      К сведению: Война на Донбассе: о новых вызовах и сценарии развития событий

      Россия хотела бы закрепления в документах поражения Украины и Запада в 2014-2015 годах. Политическая риторика Путина совпадает с риторикой Гитлера. Путин умело манипулирует словом "мир", когда речь шла об оккупации Россией Грузии, затем Крыма. Россия использует такую ​​риторику в Совбезе ООН, рассказывая, что все это "борьба за мир". Путинский мир – это война в мире. Поэтому лучше украинской власти остерегаться такой риторики,
      – отмечает Валерий Дымов.

      Политолог отмечает: президент Зеленский правильно сказал, что плевать в лицо на переговорах он не может. Важно, отмечает Дымов, не подхватить путинскую риторику типа: конфликт в Украине, гражданская война. Это поражение на дипломатическом, информационном и других фронтах гибридной войны.

      Интересно: Скандальные 12 шагов к миру: почему в Мюнхене испугались

      Надо напомнить всему миру о российских медальках за возвращение Крыма, когда Путин рассказывал, что "ихтамнет". Путин держит в заложниках весь мир. Особенно тех, которые пытаются избежать слова "война",
      – отмечает Дымов.

      Что известно о новых заявлениях Путина в отношении Украины?

      Неделю назад росСМИ написали об очередном "исчезновении" президента РФ Путина. 21 февраля в российский телеканал ТАСС обнародовал интервью "20 вопросов Владимиру Путину". Среди прочего президент РФ заявил, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, поскольку создает им глобального конкурента. Путин считает, что "никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы Украину и Россию растягивать".

      В то же время Путин отметил, что надеется договориться с Президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. Однако, по словам Путина, после нормандской встречи позиция Зеленского немного изменилась: "К сожалению, вот он (Зеленский) приехал из Парижа (с нормандского саммита) и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы", – сказал Путин.

      Украинские маты: ругайся красиво (18+)
      сегодня
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Путин Аннексия Крыма ООН Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Чем инфицировано украинское общество?
      Даша Малахова
      сегодня , 15:20 Даже Википедию переписали: почему протесты в Новых Санжарах были заранее спланированы
      Олександр Коваленко
      сегодня , 11:30 Камины в загородных домах: как правильно обустроить
      Соня Волошин
      10 февраля , 21:35 Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото
      Ростислав Струтинський
      сегодня , 14:30 Украинские маты: ругайся красиво (18+)
      Настя Сукач
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук