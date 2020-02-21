Путинский мир – это война, – эксперт предупредил Зеленского об опасности

У Путина сегодня небольшое поле для маневра. И президент РФ пытается через коммуникацию с окружающими Зеленского осторожно договориться. Впрочем, надо избегать его риторики о мире. Это ловушка.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Дымов.

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Россия хотела бы закрепления в документах поражения Украины и Запада в 2014-2015 годах. Политическая риторика Путина совпадает с риторикой Гитлера. Путин умело манипулирует словом "мир", когда речь шла об оккупации Россией Грузии, затем Крыма. Россия использует такую ​​риторику в Совбезе ООН, рассказывая, что все это "борьба за мир". Путинский мир – это война в мире. Поэтому лучше украинской власти остерегаться такой риторики,

– отмечает Валерий Дымов.

Политолог отмечает: президент Зеленский правильно сказал, что плевать в лицо на переговорах он не может. Важно, отмечает Дымов, не подхватить путинскую риторику типа: конфликт в Украине, гражданская война. Это поражение на дипломатическом, информационном и других фронтах гибридной войны.

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Надо напомнить всему миру о российских медальках за возвращение Крыма, когда Путин рассказывал, что "ихтамнет". Путин держит в заложниках весь мир. Особенно тех, которые пытаются избежать слова "война",

– отмечает Дымов.

Что известно о новых заявлениях Путина в отношении Украины?

Неделю назад росСМИ написали об очередном "исчезновении" президента РФ Путина. 21 февраля в российский телеканал ТАСС обнародовал интервью "20 вопросов Владимиру Путину". Среди прочего президент РФ заявил, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, поскольку создает им глобального конкурента. Путин считает, что "никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы Украину и Россию растягивать".

В то же время Путин отметил, что надеется договориться с Президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. Однако, по словам Путина, после нормандской встречи позиция Зеленского немного изменилась: "К сожалению, вот он (Зеленский) приехал из Парижа (с нормандского саммита) и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы", – сказал Путин.