Путінський мир – це війна, – експерт попередив Зеленського про небезпеку

У Путіна сьогодні невелике поле для маневру. І президент РФ намагається через комунікацію з оточенням Зеленського обережно домовитися. Утім, треба уникати його риторики про мир. Це пастка.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

До уваги: Війна на Донбасі: про нові виклики і сценарії розвитку подій

Росія хотіла б закріплення в документах поразки України і яловості Заходу в 2014-2015 роках. Політична риторика Путіна співпадає з риторикою Гітлера. Путін вміло маніпулює словом "мир", коли йшлося про окупацію Росією Грузії, потім Криму. Росія використовує таку риторику в Радбезі ООН, розповідаючи, що все це "боротьба за мир". Путінський мир – це війна в світі. Тому краще українській владі остерігатися такої риторики,

– наголошує Валерій Димов.

Політолог відзначає: президент Зеленський правильно сказав, що плювати в обличчя на переговорах він не може. Важливо, зауважує Димов, не підхопити путінську риторику на кшталт: конфлікт в Україні, громадянська війна. Це поразка на дипломатичному, інформаційному та інших фронтах гібридної війни.

Цікаво: Скандальні 12 кроків до миру: чому в Мюнхені злякались

Треба нагадати всьому світу про російські медальки за повернення Криму, коли Путін розповідав, що "їхтамнема". Путін тримає в заручниках весь світ. Особливо тих, які намагається уникнути слова "війна",

– зазначає Димов.

Що відомо про нові заяви Путіна щодо України?

Тиждень тому росЗМІ написали про чергове "зникнення" президента РФ Путіна. 21 лютого в російський телеканал ТАСС оприлюднив інтерв’ю "20 питань Володимиру Путіну". Серед іншого президент РФ заявив, що співпраця Росії та України невигідна ряду країн, бо створює їм глобального конкурента. Путін вважає, що "ніхто цього не хоче, тому будуть робити все, щоб Україну і Росію розтягувати".

Водночас Путін зазначив, що сподівається домовитися з Президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн. Проте, за словами Путіна, після нормандської зустрічі позиція Зеленського трохи змінилася: "На жаль, ось він (Зеленський) приїхав з Парижа (з нормандського саміту) і почав говорити про те, що треба переглядати мінські угоди. Це викликає питання", – сказав Путін.