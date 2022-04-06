Каким будет будущее Украины после победы

Война закончится. И придет Будущее. Великолепное победоносное Будущее!

Жизнь после

С цветами и радостями, встречами и объятиями, кофе по утрам и вином по вечерам, с поцелуями и объятиями, свадьбой и рождением детей, с путешествиями и семейными походами. Будущее, когда мы ходим друг к другу в гости и сообща болеем за украинскую сборную.

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В этом будущем будем все мы. Независимо от того, будем ли мы все вместе сидеть за столом, или кто-нибудь навсегда останется рядом в нашей памяти и сердцах.

Шаги к победе

Будущее идет нам навстречу. А вот как скоро мирное будущее придет, зависит от каждого из нас.



Победа будет общей и для тех украинцев, которые выживут, и для тех, кто навеки останется в памяти / Фото из фейсбука Виктора Тарана

Работаем каждый на своем месте, чтобы поскорее орки ушли из нашей страны, и мир пришел к нам. Чтобы города восстанавливались, семьи воссоединились. Чтобы на улицах городов снова слышался детский смех и хорошая музыка, а не сирены воздушной тревоги.

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Верим в Будущее Украины. Верим в послевоенное будущее, свое и своих семей. И не только верим, но и дойдем. А утро начинаем с того, что хотя бы просто думаем о нем. Так что мечтаем.

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