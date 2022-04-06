Життя після

Із квітами та радощами, зустрічами й обіймами, кавами по ранках і вином по вечорах, із поцілунками та обіймашками, весіллями й народженням діток, із мандрами та сімейними походами. Майбутнє, коли ми ходимо один до одного в гості й спільно вболіваємо за українську збірну.

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У цьому майбутньому будемо всі ми. Незалежно від того, чи ми всі разом сидітимемо за одним столом, чи хтось назавжди лишиться поруч у нашій пам'яті та серцях.

Кроки до перемоги

Майбутнє крокує нам назустріч. А от як швидко мирне майбутнє настане, залежить від кожного з нас.



Перемога буде спільною і для тих українців, котрі виживуть, і для тих, хто навіки залишиться у пам'яті / Фото з фейсбуку Віктора Тарана

Працюймо кожен на своєму місці, щоб пошвидше орки пішли з нашої країни, і мир прийшов до нас. Щоб міста відбудовувались, а сім'ї возєднались. Щоб на вулицях міст знову чувся дитячий сміх та гарна музика, а не сирени повітряної тривоги.

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Вірмо у Майбутнє України. Вірмо у повоєнне майбутнє, своє та своїх сімей. І не лише вірмо, але й діймо. А ранок починаймо з того, що хоча б просто думаймо про нього. Тож мріймо.

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