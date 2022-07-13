Впрочем, не следует думать, что погреться на солнышке и позагорать уже не получится – впереди еще половина июля и август. А синоптики прогнозируют высокую температуру в этот период – отметки термометров поднимутся до +41 градуса. Рассказываем, какой будет погода во второй половине июля 2022 года.

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Погода в Киеве

Первая часть июля была жаркой, поэтому, когда с 10 июля температура воздуха пошла на убыль, +20 градусов, – киевляне обрадовались.

Согласно прогнозам синоптиков, вторая половина июля в столице будет менее жаркой. Температура воздуха с 13 июля будет колебаться в пределах +25…+26 градусов. Жарче всего будет 21 – 22 июля – температура поднимется до +32 градусов.

Что касается осадков, то с 16 июля их не следует ожидать, поскольку небо Киева будет кое-где лишь затянуто облаками. Дождь вернется 26 июля, при этом температура воздуха в этот день будет достигать +29 градусов.



Какая будет погода в Киеве в следующие 2 недели / Скриншот 24 канала

Погода в Днепре

В этом украинском городе погода будет самой жаркой. Синоптики прогнозируют в разные дни от +25 до рекордных +34. Такую высокую температуру воздуха следует ожидать 26 июля. До этого дня отметки на термометрах будут колебаться. температура воздуха то будет расти, то спадать.

Также сильных осадков в Днепре во второй половине июля не прогнозируют.



Какая будет погода в Днепре в следующие 2 недели / Скриншот 24 канала

Погода во Львове

Жителям Львова также следует приготовиться к жарким июльским дням. Самая высокая температура воздуха будет наблюдаться 21 июля – +21 градус.

В целом во второй половине июля температура в городе будет колебаться – то будет падать до +20 градусов, то будет подниматься до +31 градусов. В то же время, удивительно, дождливых дней в этот период во Львове будет мало.

Какая будет погода во Львове в следующие 2 недели / Скриншот 24 канала

Погода в Одессе

Почти во все дни второй половины месяца воздух будет прогреваться до +30 градусов. Самая низкая температура, которая будет в Одессе в конце июля, +26…+27 градусов 25 и 26 июля.

Братья зонтики стоит всего дважды – 17 и 23 июля, при этом отметки термометров будут показывать +29 градусов. Так что осадки будут по-настоящему летними.



Какая будет погода в Одессе в следующие 2 недели / Скриншот 24 канала

Погода в Запорожье

Жарко будет и на Запорожье. В некоторые дни июля, в том числе 16 и 26 июля, температура воздуха здесь прогреется до +33...+34 градуса.

Температура будет держаться таковой и в другие дни. Жителям и гостям города будет тепло, поскольку ниже 27 градусов температура не опустится.

Осадки прогнозируют только в эти выходные. Впрочем, на термометрах будет от +29 до +33 градусов.



Какая будет погода в Запорожье в следующие 2 недели / Скриншот 24 канала

Погода в Харькове

В Харькове во второй половине июля не будет существенных похолоданий. Максимально температура воздуха опустится до 20 градусов - 14 июля, тогда будут и осадки. Дождь будет падать в определенные дни июля – 13, 14, 15, 16, 20, 23 и 25 июля. При этом температура воздуха будет теплой.