Втім, не слід думати, що погрітися на сонечку та позасмагати вже не вийде – попереду ще половина липня та цілий серпень. А синоптики прогнозують високу температуру в цей період – позначки термометрів підіймуться до +41 градуса. Тож розповідаємо, якою буде погода у другій половині липня 2022 року.

Читайте також У більшості областей України – попередження про сильні пориви вітру

Погода у Києві

Перша частина липня була спекотною, тому, коли з 10 липня температура повітря пішла на спад, +20 градусів, – кияни зраділи.

Згідно з прогнозами синоптиків, друга половина липня у столиці буде менш спекотною. Температура повітря з 13 липня коливатиметься в межах +25…+26 градусів. Найспекотніше буде 21 – 22 липня – температура підійметься до +32 градусів.

Щодо опадів, то з 16 липня їх не слід чекати, оскільки небо Києва буде де-не-де лише затягнуте хмарами. Дощ повернеться аж 26 липня, при цьому температура повітря в цей день сягатиме +29 градусів.



Якою буде погода у Києві в наступні 2 тижні / Скриншот 24 каналу

Погода у Дніпрі

В цьому українському місті погода буде чи не найспекотнішою. Синоптики прогнозують у різні дні від +25 до рекордних +34. Таку високу температуру повітря слід очікувати 26 липня. До цього дня позначки на термометрах будуть коливатися – температура повітря то зростатиме, то спадатиме.

Також суттєвих опадів в Дніпрі у другій половині липня не прогнозують.



Якою буде погода у Дніпрі в наступні 2 тижні / Скриншот 24 каналу

Погода у Львові

Жителям Львова також варто приготуватися до спекотних липневих днів. Найвища температура повітря буде спостерігатися 21 липня – +21 градусів.

Загалом впродовж другої половини липня температура в місті коливатиметься – то падатиме до +20 градусів, то підійматиметься до +31 градусів. Водночас, на диво, дощових днів в цей період у Львові буде мало.

Якою буде погода у Львові в наступні 2 тижні / Скриншот 24 каналу

Погода в Одесі

Майже в усі дні другої половини місяця повітря прогріватиметься до +30 градусів. Найнижча температура, яка буде в Одесі наприкінці липня, +26...+27 градусів 25 та 26 липня.

Брати парасольки варто лише двічі – 17 та 23 липня, при цьому позначки термометрів показуватимуть +29 градусів. Тож опади будуть по-справжньому літніми.



Якою буде погода в Одесі у наступні 2 тижні / Скриншот 24 каналу

Погода у Запоріжжі

Спекотно буде і на Запоріжжі. У деякі дні липня, зокрема 16 та 26 липня, температура повітря тут прогріється до +33...+34 градусів.

Температура триматиметься такою і в інші дні. Жителям та гостям міста буде тепло, оскільки нижче +27 градусів температура не опуститься.

Опади прогнозують лише цих вихідних. Втім, на термометрах буде від +29 до +33 градусів.



Якою буде погода в Запоріжжі у наступні 2 тижні / Скриншот 24 каналу

Погода у Харкові

У Харкові у другій половині липня не буде суттєвих похолодань. Максимально температура повітря опуститься до +20 градусів – 14 липня, тоді будуть і опади. Дощ падатиме у певні дні липня – 13, 14, 15, 16, 20, 23 та 25 липня. При цьому температура повітря буде теплою.