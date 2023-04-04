Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жители столицы продолжают жить в условиях военного времени.

К теме Где и сколько длится комендантский час: список областей и ограничений

В Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля комендантский час отменять не будут. Она будет действовать с 0:00 до 5:00. Находиться на улице и в общественных местах, а также перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком запрещено,

– сообщили в КГГА.

Отметим, у украинцев в этом году нет привычных трех выходных дней из-за военного положения.

Какие ограничения в других областях

Во Львове и Харькове тоже уже подтвердили, что не планируют отменять комендантский час на Пасху.

На территории Харьковской области на Пасху посещать церковные мероприятия во время комендантского часа будет запрещено.

Также в Харьковской области перед пасхальными праздниками запретили посещать кладбища на оккупированных территориях и где велись боевые действия.