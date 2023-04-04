Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Жителі столиці продовжують жити в умовах воєнного часу.

До теми Де та скільки триває комендантська година: список областей та обмежень

У Великодню ніч, із 15 на 16 квітня, комендантську годину скасовувати не будуть. Вона діятиме з 0:00 до 5:00. Перебувати на вулиці та у громадських місцях, а також переміщуватися транспортом без спецперепустки або пішки заборонено,

– повідомили в КМДА.

Зазначимо, українці цьогоріч не матимуть звичних трьох вихідних днів через воєнний стан.

Які обмеження у інших областях

У Львові та Харкові теж уже підтвердили, що не планують скасовувати комендантську годину на Великдень.

На території Харківщині на Великдень відвідувати церковні заходи під час комендантської години буде заборонено.

Також у Харківській області перед великодніми святами заборонили відвідувати кладовища на територіях, які були окуповані, та де велися бойові дії.