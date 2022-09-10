Свергнуть путинский режим можно, но это будет распад россии, – Яковенко назвал условие

Смена власти в россии никогда не происходила через выборы. Поэтому, чтобы побороть путинский режим, нужно уничтожить основу его прочности.

Без силового блока кремль не сможет контролировать ситуацию, что приведет к развалу россии. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко.

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Как развалится россия

Эксперт отметил, что "дворцовый переворот" в россии возможен, но в стране нет военных, которые офицерскую честь могли бы "реализовать с помощью табакерки и шарфа".

Зачистка привела к тому, что в окружении путина таких людей нет, а вот свержение режима возможно. Это возможно, когда начнется серьезный протест силовиков, и рухнет одна из опор путинского режима – силовая. Будет обвал. Результатом, скорее всего, станет просто распад россии,

– объяснил оппозиционер.

По его словам, это будет уже "третий и окончательный распад российской империи".

"россия перестанет существовать в этих границах. Скорее всего, такой сценарий реализуется", – добавил Яковенко.

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"путин должен уйти"

Журналист считает, что заявления муниципальных депутатов о том, что путин должен самоустраниться от власти, является "хорошей новостью".

"Однако это не пошатнет режим. Фашистские диктатуры таким образом не "свергают". В истории россии, ссср и российской империи не было ни одного случая, когда власть менялась на выборах. Просто такой опции никогда не существовало. Не существует она и сейчас. Поэтому то, что говорят депутаты, – это важно, потому что это раскручивает "спираль молчания", – отметил обозреватель.

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По его мнению, публичное объявление антивоенной или другой антипутинской позиции угрожает сроком заключения до 15 лет, а миф о безоговорочной поддержке путина народом активно распространяется пропагандой.

"Эти муниципальные депутаты рискуют, потому что против них возбуждаются административные и уголовные дела. Одному из депутатов дали 7 лет просто за то, что идет война и надо называть вещи своими именами. Эти люди рискуют, но они делают свое дело. Они, как говорят, публично протестуют. Это заразительно: сначала в петербурге, теперь в москве", – подчеркнул оппозиционер.

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По его словам, такие действия являются хорошим вкладом в подрыв путинского режима, но это ни на что не влияет.

Это никак не приведет к свержению путинского режима, потому что фашистские режимы такого типа разрушаются в результате тотального поражения или смерти диктатора. Только такие две опции существуют в этих условиях,

– резюмировал Яковенко.

Заявление российских муниципальных депутатов: что известно

Группа российских депутатов из Санкт-Петербурга решила осудить войну в Украине. Они заявили, что "спецоперация" является плохой идеей, поэтому путина нужно устранить.

московские депутаты "подхватили флешмоб" и упрекают владимира путина в том, что россию "опять начали ненавидеть". Более того, они заговорили о смене власти.

Вместо "побед" у россиян на фронте одни проблемы и поражения. Их наступление остановилось, а министр обороны сергей шойгу стал посмешищем. По данным разведки Великобритании, шойгу вообще уже ничем не командует.

В то же время между российскими генералами сергеем шойгу и виктором золотовым разгорелась война за статус любимца путина. В частности, об этом свидетельствуют несколько фактов.

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