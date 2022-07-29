Военный эксперт спрогнозировал, каким будет следующий этап войны

Война в Украине длится более 5 месяцев. Западные аналитики утверждают, что российская армия уже потеряла свою инициативность, в частности, в борьбе за Донбасс. Что же оккупанты будут делать дальше? Военный эксперт спрогнозировал следующий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что сейчас у российских военных будет "мини-оперативная пауза" .Об этом он рассказал 24 каналу.

К теме Ряды "двухсотых" пополнили еще 250 оккупантов: свежие потери врага 29 июля

По его словам, россия сейчас собирает добровольческие батальоны и готовит резервный танковый корпус. Сроки их подготовки: примерно до 10-15 августа .

россия будет пытаться перебросить их в Украину для возобновления наступательных действий. А пока – наступательный потенциал захватчиков понемногу утихает,

– уверен Жданов.

Эксперт добавил, что сейчас будет попытка его возобновить, поскольку россияне проведут масштабную передислокацию войск на почти всей линии фронта от Харькова до Херсона.

Жданова заверил, что они будут пытаться и удержать Херсон, и штурмовать в Донецкую область. Хватит ли у них на это ресурсов? По его мнению, да, российские войска могут попытаться это сделать.

Но эксперт подчеркнул, что это может быть также отвлекающим маневром, они будут пытаться повторить "24 февраля", когда вторжение в Украину началось с четырех направлений.

Сейчас они могут сымитировать наступление в двух направлениях, в Харьковской и Донецкой областях, и оборонную операцию в Херсонской области. Но это будет последняя попытка перед оперативной паузой,

– объяснил Жданов.

К слову, в американском Институте изучения войны рассказали, что российские военные могут попытаться возобновить наступление на Харьков. Сейчас они создают нужные для этого условия. Однако там добавили, что на протяжении последних недель оккупанты практически не продвинулись по территории Украины.

Какая ситуация на фронте: последние новости

По состоянию на утро 29 июля на войне против Украины погибли 40,5 тысяч российских оккупантов. Из них 270 человек за прошедшие сутки. Большую часть бойцов и техники вражеская армия вчера потеряла на Криворожском направлении.

На Славянском, Бахмутском и Краматорском направлениях оккупанты не проводили активных боевых действий. Однако они обстреливали населенные пункты там.

Украинские защитники успешно отразили штурмовые и наступательные действия в направлении Вершины и Семигорья.

Вражеские войска пытаются вести наступательные действия около Новолуганского и Соледара. Сейчас там продолжаются активные боевые действия.

Видео по теме – где активизировались оккупанты: карта боевых действий на 29 июля