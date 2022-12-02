В 300 метрах от общежития упал снаряд, – студент из Харькова о начале войны

Богдан учится в Национальном фармацевтическом вузе в Харькове. Взрывы 24 февраля не очень его испугали, ведь в 2014 году он уже слышал их. Парень родом из Луганской области.

В интервью в рамках проекта "СВОИ" на 24 канале студент Богдан Мисан рассказал о начале полномасштабного вторжения в Харькове. Как-то в 300 метрах от общежития, где он в то время жил, упал российский снаряд.

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Авиация летала над нами, рядом были взрывы

Парень признался, что не всегда находился в подвале во время обстрелов. Говорит, что спать ходил в комнату, ведь уже привык к взрывам, и "будь что будет".

Авиация летала над нами, рядом взрывы были. Где-то в 300 метрах от общежития упал снаряд,

– вспомнил Богдан.

В общежитии был порядок, говорит студент. Все благодаря комендантке, которая до последнего держала все под контролем и следила за тем, чтобы не пришли мародеры.

Уехать из Харькова парня убедила девушка. Богдан сохранял покой, потому что видел войну раньше.

В 2014 году снаряд упал под балконом. Я жил на 3 этаже, а тот приземлился в фундамент. Посчастливилось тогда выжить,

– объяснил парень.

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Россияне прицельно обстреливают медучреждения Харьковщины

Освобожденные территории Харьковщины подвергаются обстрелам оккупантов. Корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что сильно "получает" Купянск и район.

из Харькова Анна Черненко рассказала, что сильно "получает" Купянск и район. В частности, очень пострадали медицинские учреждения Харьковщины. "Это их месть за то, что их оттуда выбросили", – считает журналистка.

Врачам приходится работать в тяжелых условиях. Медики часто самостоятельно очищают пострадавшие помещения от гари, стекла и мусора.

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