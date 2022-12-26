Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.
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"Это действительно на моей памяти был уникальный визит. Я уже многое их в своей жизни пережил. Однако впервые нам не пришлось ничего дополнительно просить у американцев в плане программы визита. Они сами сделали все по максимуму. Я такого не помню", – сказал Кулеба.
Визит был нужен и для Украины, и для США
Министр отметил, что, как правило, украинская делегация борется за каждый элемент, за каждую встречу и формат. Однако 21 декабря США сразу предоставили все, что могли.
Это свидетельствует, что не только Украине нужен был этот визит, чтобы поблагодарить США и американский народ, которые сделали для нас в этой войне. Америка тоже сделала все, чтобы поздравить Зеленского и показать, какого сильного союзника и друга имеет Украина, – рассказал Кулеба.
Визит Зеленского в Вашингтон мог сорваться: что известно
- Издание The Washington Post сообщило, что информация о визите украинского президента в США попала в СМИ очень рано.
- Журналисты Punchbowl News опубликовали новость о визите, когда Зеленский еще находился в Украине.
- Американские чиновники сразу же предупредили Зеленского, но тот отказался отменять поездку.