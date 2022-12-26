Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

До теми Українці надихають світ, – Байден опублікував неймовірне відео візиту Зеленського до США

"Це дійсно на моїй пам'яті був унікальний візит. Я вже багато їх у своєму житті пережив. Проте вперше нам не довелося нічого додатково просити в американців у плані програми візиту. Вони самі зробили все по максимуму. Я такого не пам'ятаю", – сказав Кулеба.

Візит був потрібен і для України, і для США

Міністр зазначив, що зазвичай українська делегація бореться за кожен елемент, за кожну зустріч та формат. Проте 21 грудня США одразу надали все, що могли.

Це свідчить, що не лише Україні був потрібен цей візит, щоб подякувати США та американському народу, які зробили для нас у цій війні. Америка теж зробила все, щоб привітати Зеленського й показати, якого сильного союзника й друга має Україна, – розповів Кулеба.

Візит Зеленського у Вашингтон міг зірватися: що відомо