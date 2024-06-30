Не имел игрушек и гонялся за крысами: журналистка-исследовательница рассказала о детстве Путина

Владимира Путина могли воспитывать не родные родители. Ведь биологическая мать могла отдать парня дальним родственникам в Ленинграде.

Российско-американская журналистка и исследовательница темы детства Путина Джулия Иоффе предполагает, что родная мать российского диктатора родила его вне брака. Впоследствии она вышла замуж за грузина и переехала в Грузию с молодым Путиным.

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Однако отчим Путина не воспринимал и относился к нему ужасно. Именно поэтому россиянка и передала старшего сына родственникам.

Какие уроки вынес Путин из российского двора

Джулия Иоффе рассказала, как проходила ранняя жизнь Путина в общем дворе в Ленинграде, который часто ассоциируют с тяжелой жизнью рабочего класса, где людям обычно приходится выживать путем "уличного ума".

Специалист объяснила, какими были уроки Путина во дворе, как они сформировали российского диктатора, как повлияли на решение, как в Украине, так и в мире.

Уроки таковы: физическая слабость является слабостью. Вас за это съедят. Физическая сила – это все. А насилие – это единственный способ, как изменить порядок заведенной социальной иерархии. Компромисс – для слабых людей,

– сказала исследовательница. .

Она также написала, что для Путина это означает, мол, если я выиграю, то ты проиграешь, а если ты выиграешь, то я проиграю.

"Нет ситуации, когда мы оба выигрываем. Итак, люди из западных стран, которые призывают к компромиссу и переговоров с Путиным, не учитывают, что он не верит в переговоры. В его видении не может быть мира, в котором выиграют и он, и Украина. Насколько Украина выиграет – настолько он и проиграет. И он не может этого допустить", – объяснила исследовательница.

Каким было детство диктатора

Джулия Иоффе рассказала, что окружение Путина неоднократно рассказывало, что:

его семья жила в ужасной коммунальной квартире,

его родители были бедными, не имели образования и были травмированы войной,

родители относились к Путину достаточно холодно.

Исследовательница говорит, что образ Путин – это типичный образ русского человека. В детстве у него не было игрушек, и он гонялся за крысами.

Дело в том, что он вырос в русском "дворе", где мог проводить время, общаясь с другими детьми, с другими ребятами. И все это было сосредоточено вокруг физической силы, насилия и очень строгой социальной иерархии. Так они проводили время. Кроме того, он также должен был научиться "читать" людей,

– рассказала журналистка.

По словам исследовательницы, дело не столько в игрушках и крысах, сколько в страданиях и бедности той эпохи и в том, как она научила это поколение, что благосостояние не гарантировано и всегда может стать хуже. Также дело в том, что вы не знаете, что делать с деньгами, когда они у вас есть.

"Поэтому его дворец в Геленджике (Краснодарский край) выглядит именно так... Я думаю, что люди, которые выросли при деньгах, обычно не украшают свои дома таким образом", – заметила расследовательница.