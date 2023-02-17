Так в комментарии 24 Каналу заявил российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он убежден, что мировые лидеры сделают важные заявления.

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"Это будет 6 дней, когда решение этой войны – неизбежное поражение России, будет закреплено заявлениями всех ведущих лидеров мира и объявлено всему миру", – сказал Пионтковский.

Публицист считает, что окружение в кремлевском бункере уже не сможет себя обманывать.

Я бы сказал, что это 6 дней, которые решат исход войны. Но это неправильно, ведь результат уже давно решен,

– сказал он.

Переоценка "второй армии мира"

Публицист отметил, что в последнее время Запад серьёзно переоценил российскую армию.

"Дней 10 назад все источники западных разведок предупреждали нас о готовящемся наступлении России. Вот это и произошло возле Угледара. Их танковая армада показала то же, что и полководцы демонстрировали в начале войны под Киевом, в Сумах, Чернигове", – заявил он.

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Поиск победы

Пионтковский предполагал, что именно этот разгром очень поразил международных партнеров. В настоящее время западная разведка предупреждает о возможных военно-воздушных атаках на Украину. И украинская разведка это подтверждает.

"Путин собрал все свои, как он любит говорить почему-то, "воздушно-космические силы" на границе Украины, и бросит их. Танковая атака захлебнулась, теперь вот, наверное, до 21 (февраля – 24 Канал) они там лихорадочно думают о какой же "победе" заявить", – рассказал Пионтковский.

Он считает, что россияне надеялись взять Бахмут. Однако, сейчас российская армия может заявить разве что "об историческом взятии" села Парасковиевка Бахмутского района.

"Поэтому они бросят всю эту воздушную армаду, но абсолютно уверенно все западные источники уверяют, что это закончится таким же провалом", - добавил публицист.

Украинское контрнаступление

Андрей Пионтковский отметил, что его очень удивил министр обороны США Ллойд Остин, заявивший, что у российской армии нет никаких ресурсов, ведь они могут набрать мобилизованных, но у этих людей плохая экипировка, плохое вооружение и у них нет офицерского и сержантского состава.

"Но это просто не принято в такой стилистике министру обороны говорить о своем сильнейшем сопернике, о "втором в мире государстве", – сказал публицист.

Пионтковский подчеркнул, что Кремль может пойти в наступление в феврале, ведь в марте и апреле из-за бездорожья маневренные атаки будут сложнее.

"Он попробует какое-то контрнаступление, а вот Украина начнет контрнаступление в начале мая. Когда поступит весь этот набор "оружия победы", – рассказал он.

Российский публицист подчеркнул, что в последнее время такие люди, как Генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны США Ллойд Остин, говорят открыто, что нужно помогать украинцам, ведь "они перейдут в наступление в ближайшее время".

"Я поместил у себя везде пресс-конференцию завершающую на Рамштайне Остина, где он говорит, что украинцы планируют перейти в наступление в ближайшие недели", – отметил он.

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