Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что ответ на этот вопрос мы узнаем непосредственно 21 февраля.

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Визит Байдена в Польшу является историческим событием

В то же время в России 21 февраля запланировано выступление Владимира Путина на федеральном собрании. Однако и сейчас уже понятно, о чем будет говорить российский диктатор. Он не является ньюзмейкером, поэтому нет никакого смысла обращать на него внимание. Так, в этот день будет одно важное событие – выступление Джо Байдена.

Сам визит Байдена в Польшу является событием исторического плана – фиксирует годовщину войны. Байден приезжает в Польшу, являющуюся ключевой страной в обеспечении нам логистики войны. Он приезжает для того, чтобы сказать об Украине в годовщину войны и будет фиксировать внимание на том, что Россия – это страна-преступник, которая должна быть максимально наказана,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

По его словам, это определяет контур нового миропорядка. Что немаловажно, в этом новом мире России не будет места. Так, она больше не будет иметь политического, идеологического и информационного влияния и не будет больше нигде доминировать.

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21 февраля Путин зафиксирует свою политическую смерть

"21 февраля Путин будет фиксировать свою политическую смерть в историческом смысле. То есть Байден в этот день будет фиксировать новую политическую жизнь, а субъект Путин – старую политическую смерть. Россия не будет иметь никаких влияний как это было до войны. Это ключевое политическое мероприятие – будет распределение, кто и как будет зафиксирован в истории", – отметил Подоляк.

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В то же время Украина обязательно будет иметь место в новом миропорядке. Однако для этого мы должны приложить усилия, чтобы сократить этот срок и дойти до правильного финала.

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