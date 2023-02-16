Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він зауважив, що відповідь на це питання ми дізнаємося безпосередньо 21 лютого.

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Візит Байдена до Польщі є історичною подією

Водночас у Росії 21 лютого запланований виступ Владіміра Путіна на федеральних зборах. Однак і зараз вже зрозуміло про що говоритиме російський диктатор. Він не є ньюзмейкером, тому немає жодного сенсу звертати на нього увагу. Так, у цей день буде одна важлива подія – виступ Джо Байдена.

Сам візит Байдена до Польщі є подією історичного плану – фіксує річницю війни. Байден приїжджає до Польщі, яка є ключовою країною у забезпеченні нам логістики війни. Він приїжджає для того, щоб сказати про Україну у річницю війни й фіксуватиме увагу на тому, що Росія – це країна-злочинець, яка має бути максимально покарана,

– підкреслив радник очільника ОПУ.

За його словами, це окреслює контур нового світопорядку. Що важливо, у цьому новому світі Росії не буде місця. Так, вона більше не матиме політичного, ідеологічного та інформаційного впливу й не буде більше ніде домінувати.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

21 лютого Путін зафіксує свою політичну смерть

"21 лютого Путін фіксуватиме свою політичну смерть в історичному сенсі. Тобто Байден цього дня фіксуватиме нове політичне життя, а суб'єкт Путін – стару політичну смерть. Росія не матиме жодних впливів як це було до війни. Це ключовий політичний захід – буде розподіл, хто і як буде зафіксований в історії", – зазначив Подоляк.

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Водночас Україна обов'язково буде мати місце у новому світопорядку. Однак для цього ми маємо докласти зусиль, щоб скоротити цей термін та дійти до правильного фіналу.

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