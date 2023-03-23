В частности, выехать могут лица с инвалидностью, на лечение, водители и волонтеры и другие группы мужчин призывного возраста. Детальнее об этом в интервью 24 Канала рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

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Какие мужчины могут уехать за границу во время войны

Юрист рассказал, что постановление правительства от 27 января 1995 года № 57 определяет:

порядок и правила пересечения государственной границы во время войны;

категории граждан, которые могут это делать.

По словам юриста, в нее постоянно вносятся изменения и дополнения. Пока же за границу в условиях военного положения могут выезжать:

юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;

лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе (ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу);

граждане Украины, постоянно проживающих на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе;

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Кто позволяет мужчине уехать за границу

У мужчины, который планирует выехать за границу во время войны, должны быть для этого важные основания, а также должным образом оформленные документы. К нему не должно быть вопросов ни у чиновников, ни у территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), к которым он приписан,

– рассказал Владислав Юрчак.

Он также сообщил, что окончательное решение о разрешении на выезд принимают в пункте пропуска представители Государственной пограничной службы Украины. Это происходит после того, как они изучили все документы и выяснили все обстоятельства и факты.

Выезд за границу военнообязанных