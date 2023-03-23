Зокрема, виїхати можуть особи з інвалідністю, на лікування, водії та волонтери та інші групи чоловіків призовного віку. Детальніше про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

Дивіться також Мобілізація в Україні: як військовому змінити місце служби

Які чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни

Юрист розповів, що постанова уряду від 27 січня 1995 року № 57 визначає:

порядок і правила перетину державного кордону під час війни;

категорії громадян, які можуть це робити.

За словами юриста, до неї постійно вносяться зміни та доповнення. Наразі ж за кордон в умовах воєнного стану можуть виїжджати:

юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років;

особи, зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби (обмежено придатні у воєнний час – не можуть перетинати кордон);

громадяни України, які постійно мешкають на території іншої держави, за умови перебування на постійному консульському обліку та відповідних відміток в паспортному документі;

чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Хто дозволяє чоловіку виїхати за кордон

У чоловіка, який планує виїхати за кордон під час війни, мають бути для цього важливі підстави, а також – належним чином оформлені документи. До нього не повинно бути питань ані в чиновників, ані в територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), до яких він приписаний,

– розповів Владислав Юрчак.

Він також повідомив, що остаточне рішення про дозвіл на виїзд ухвалюють на пункті пропуску представники Державної прикордонної служби України. Це відбувається після того, як вони вивчили всі документи та з'ясували усі обставини та факти.

Виїзд за кордон військовозобов'язаних