Каким будет аэропорт "Борисполь": Кабмин согласовал новую концепцию

Кабинет Министров Украины на заседании утвердил Концепцию развития международного аэропорта "Борисполь" до 2045 года. Предусмотрены инвестиции объемом 3,4 миллиарда евро и увеличение пассажиропотока до 53,9 миллиона пассажиров в год.

Аэропорт "Борисполь" в 2019 году должен обеспечить обслуживание 14,4 миллиона пассажиров, в 2030 году – 27,7 миллиона пассажиров, в 2040 году – 44,3 миллиона пассажиров и в 2045 году – около 53,9 миллиона пассажиров. Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина".

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Также предусматривается дополнительное выделение земельных участков площадью около 600 гектаров под развитие инфраструктуры аэропорта за счет участков, находящихся в собственности или пользовании физических или юридических лиц.

Для доставки грузов предусматривается строительство отдельной дороги к производственно-технической зоне с южной стороны аэропорта и возможность строительства подземной железной дороги к центральному терминалу аэропорта.

Цели на 2021 год:

Реконструкция второй взлетно-посадочной полосы. Продление галереи и перрона терминала D на юг. Реконструкция грузового терминала. Строительство нового офисного центра.

Цели на 2022-2024 годы:

Начало строительства первой очереди основного пассажирского терминала, соединенной с удлиненной галереей терминала D. Строительство новых скоростных рулежных дорожек и модернизация имеющихся рулежных дорожек первой взлетно-посадочной полосы. Устройство новых мест стоянки воздушных судов. Строительство нового грузового терминала.



Рулежная дорожка в аэропорту

Цели на 2025-2031 годы:

Строительство второй очереди основного пассажирского терминала. Перенос имеющихся аварийно-спасательных станций; обустройство зоны технического обслуживания авиакомпаний. Строительство перрона и ангаров для технического обслуживания воздушных судов.

Цели на 2034-2045 годы:

Строительство следующих очередей основного пассажирского терминала. Расширение грузового сектора. Продление галереи основного пассажирского терминала и расширение имеющихся мощностей топливозаправочного комплекса и инженерной инфраструктуры.

Также 23 мая в Международном аэропорту "Борисполь" состоится запуск первой очереди многоуровневого паркинга на 1000 паркомест.

Паркинг оборудован современной автоматизированной системой управления, аналогичное оборудование используется в аэропортах Вены, Лондона, Гонконга, Дубая и Амстердама. Система предусматривает индикацию свободных паркомест, видеонаблюдения с распознаванием автомобильных номеров и водителя.